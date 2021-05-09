В Украине хотят повысить минимальную пенсию в два раза - детали законопроекта

С 2022 года в Украине предлагают вдвое повысить размер минимальной пенсии по возрасту. Соответствующий проект №5446 размещен на сайте Верховной Рады.

В Украине могут поднять минимальную пенсию в два раза - подробности. Фото: slovoidilo.ua

Инициативу предложила группа народных депутатов из разных фракций в парламенте.

Согласно документу, уже в следующем году люди, которые имеют достаточно страхового стажа (30 лет для женщин и 35 — для мужчин), смогут получать около 4000 гривен пенсии (два прожиточных минимума).

Если страхового стажа не хватает, то минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, но не менее полутора прожиточных минимумов (сейчас такой минимум не предусмотрен). То есть пенсия для таких лиц не должна быть менее 2091 гривны (с учетом размера прожиточного минимума с 1 декабря 2021 года на уровне 1943 гривен).

Кроме того, инициатива предусматривает увеличение размера пенсии в случае потери кормильца до двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан.

В документе отмечается, что на реализацию этого законопроекта понадобятся дополнительные средства из Госбюджета. Поэтому его принятие пока под вопросом.

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