logo
Русский Українська

BTC/USD

58204.01

ETH/USD

3897.03

LTC/USD

363.52

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес бюджет В Украине хотят повысить минимальную пенсию в два раза - детали законопроекта
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине хотят повысить минимальную пенсию в два раза - детали законопроекта

Народные депутаты предлагают поднять пенсию украинцам до двух прожиточных минимумов

сегодня, 13:11
Автор:

Кириєнко Анна

С 2022 года в Украине предлагают вдвое повысить размер минимальной пенсии по возрасту. Соответствующий проект №5446 размещен на сайте Верховной Рады.

В Украине хотят повысить минимальную пенсию в два раза - детали законопроекта

В Украине могут поднять минимальную пенсию в два раза - подробности. Фото: slovoidilo.ua

Инициативу предложила группа народных депутатов из разных фракций в парламенте.

Согласно документу, уже в следующем году люди, которые имеют достаточно страхового стажа (30 лет для женщин и 35 — для мужчин), смогут получать около 4000 гривен пенсии (два прожиточных минимума).

Если страхового стажа не хватает, то минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, но не менее полутора прожиточных минимумов (сейчас такой минимум не предусмотрен). То есть пенсия для таких лиц не должна быть менее 2091 гривны (с учетом размера прожиточного минимума с 1 декабря 2021 года на уровне 1943 гривен).

Кроме того, инициатива предусматривает увеличение размера пенсии в случае потери кормильца до двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан.

В документе отмечается, что на реализацию этого законопроекта понадобятся дополнительные средства из Госбюджета. Поэтому его принятие пока под вопросом.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект под номером 5420, который предусматривает изменения в Уголовном кодексе Украины. Они коснутся части о криминализации контрабанды. Подробнее о законопроекте читайте в нашем материале.

Также мы сообщали, что 23 народных депутата внесли в Верховную Раду Украины законопроект, который запрещает поставки питьевой воды на территорию временно оккупированного Крыма.

Народные избранники хотят внести изменения в Закон "Об осуществлении экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и дополнить его новыми нормами. Подробности читайте здесь.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71812
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ