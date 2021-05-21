Сколько денег понадобится на преодоление мировой пандемии - МВФ

BTC/USD
37350.49
ETH/USD
2483.74
LTC/USD
184.68
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Международный валютный фонд обнародовал план завершения пандемии коронавируса в мире. На его реализацию понадобится не менее 50 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
МВФ - фото из открытых источников
Предложенный фондом план предполагает обеспечение не менее 40% населения всех стран мира до конца 2021 года и не менее 60% населения до первой половины 2022 года, а также страхование от рисков ухудшения ситуации и обеспечение повсеместного тестирования на коронавирус.
По плану МВФ, 35 миллиардов долларов будут задействованы как грантовое финансирование, а оставшаяся часть общего плана финансирования поступит от национальных правительств.
МВФ прогнозирует, что реализация этого плана приведет к вливанию в мировую экономику около 9 триллионов долларов к 2025 году, а страны, которые вложат больше всего средств в план, вероятно, получат наибольшую отдачу.
Напомним, в международный аэропорт "Киев" 18 мая прибыли первые 122 850 доз вакцины Pfizer. Всего в Украину на этой неделе доставят почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19. Препарат страна получает в рамках инициативы COVAX. Эта партия вакцин, которая доставлена в Киев, первая из четырех грузов.
Ранее сообщалось, что из-за провала кампании по вакцинации от коронавируса Верховная Рада хочет уволить министра здравоохранения Максима Степанова. На его место планируют назначить главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
Портал "Комментарии" узнал у экспертов прогнозы — уйдет ли в отставку глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
Сам глава Минздрава отреагировал на попытки отстранить его от должности. Одной из причин своего увольнения он считает то, что выступал за повышение зарплат медикам, а не провал вакцинации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости