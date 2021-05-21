Сколько денег понадобится на преодоление мировой пандемии - МВФ

Международный валютный фонд обнародовал план завершения пандемии коронавируса в мире. На его реализацию понадобится не менее 50 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предложенный фондом план предполагает обеспечение не менее 40% населения всех стран мира до конца 2021 года и не менее 60% населения до первой половины 2022 года, а также страхование от рисков ухудшения ситуации и обеспечение повсеместного тестирования на коронавирус.

По плану МВФ, 35 миллиардов долларов будут задействованы как грантовое финансирование, а оставшаяся часть общего плана финансирования поступит от национальных правительств.

МВФ прогнозирует, что реализация этого плана приведет к вливанию в мировую экономику около 9 триллионов долларов к 2025 году, а страны, которые вложат больше всего средств в план, вероятно, получат наибольшую отдачу.

Напомним, в международный аэропорт "Киев" 18 мая прибыли первые 122 850 доз вакцины Pfizer. Всего в Украину на этой неделе доставят почти полмиллиона доз вакцины от COVID-19. Препарат страна получает в рамках инициативы COVAX. Эта партия вакцин, которая доставлена в Киев, первая из четырех грузов.

Ранее сообщалось, что из-за провала кампании по вакцинации от коронавируса Верховная Рада хочет уволить министра здравоохранения Максима Степанова. На его место планируют назначить главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Портал "Комментарии" узнал у экспертов прогнозы — уйдет ли в отставку глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Сам глава Минздрава отреагировал на попытки отстранить его от должности. Одной из причин своего увольнения он считает то, что выступал за повышение зарплат медикам, а не провал вакцинации.