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Главная Новости Бизнес экономика Когда экономика Украины восстановится после кризиса: прогноз МВФ
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Когда экономика Украины восстановится после кризиса: прогноз МВФ

ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру

сегодня, 16:35
Автор:

Елизавета Черных

Международный валютный фонд (далее — МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%. Такая информация указана в обзоре МВФ World Economic Outlook за апрель 2021 года, передает "РБК-Украина". 

Когда экономика Украины восстановится после кризиса: прогноз МВФ

Когда экономика Украины восстановится после кризиса: прогноз МВФ . Фото из открытых источников

Сообщается, что ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ — 6,0%). Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ, на 3,3%).

В Международной валютном фонде также высказали ожидание, что украинская экономика к 2022 году вырастет на 3,4%. Однако указанное значение также хуже, чем среднее значение по миру (прогноз МВФ — на 4,2%).

Напомним, что глава Минэкономики Игорь Петрашко прокомментировал данные Госстата о падении ВВП в прошлом году на 4%, заявив, что Украина уже прошла пик падения экономики. Министерство прогнозирует в этом году рост экономики на 4,6%. 

Ранее портал "Комментарии" писал, действительно ли Украине нужен транш от МВФ и почему мы можем его не получить. Эксперты считают, что наша страна находится в состоянии частичного локдауна, слабой деловой активности, вызванной сложной эпидемиологической ситуацией. Есть значительные риски для выполнения доходной части бюджета. При этом общий государственный долг – около 2,5 трлн гривен. И в этом году нужно отдавать достаточно большой объём средств. Только во втором квартале по внешним долгам речь идет примерно о 1,2 млрд долларов. Еще есть ОВГЗ. Доходы же бюджета продолжают падать. Нам срочно необходима финансовая подпитка. 




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ekonomika-ukrainy-vosstanovitsya-krizisa-1617713412.html
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