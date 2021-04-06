Международный валютный фонд (далее — МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%. Такая информация указана в обзоре МВФ World Economic Outlook за апрель 2021 года, передает "РБК-Украина".

Когда экономика Украины восстановится после кризиса: прогноз МВФ . Фото из открытых источников

Сообщается, что ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ — 6,0%). Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ, на 3,3%).

В Международной валютном фонде также высказали ожидание, что украинская экономика к 2022 году вырастет на 3,4%. Однако указанное значение также хуже, чем среднее значение по миру (прогноз МВФ — на 4,2%).

Напомним, что глава Минэкономики Игорь Петрашко прокомментировал данные Госстата о падении ВВП в прошлом году на 4%, заявив, что Украина уже прошла пик падения экономики. Министерство прогнозирует в этом году рост экономики на 4,6%.

Ранее портал "Комментарии" писал, действительно ли Украине нужен транш от МВФ и почему мы можем его не получить. Эксперты считают, что наша страна находится в состоянии частичного локдауна, слабой деловой активности, вызванной сложной эпидемиологической ситуацией. Есть значительные риски для выполнения доходной части бюджета. При этом общий государственный долг – около 2,5 трлн гривен. И в этом году нужно отдавать достаточно большой объём средств. Только во втором квартале по внешним долгам речь идет примерно о 1,2 млрд долларов. Еще есть ОВГЗ. Доходы же бюджета продолжают падать. Нам срочно необходима финансовая подпитка.









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