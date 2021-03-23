Заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что отказ Украины от сотрудничества с МВФ приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращение притока иностранных инвестиций и давления на валютные резервы НБУ. Об этом он написал в колонке для "Европейской правды".

Транш от МВФ: могут ли Украине отказать в кредите - фото из открытых источников

Действительно ли Украине нужен транш от Международного валютного фонда? Почему мы можем его не получить? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.

"Нам срочно необходима финансовая подпитка"

Руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин подчеркивает, что перед Украиной сейчас стоит ряд вызовов. И пройти их без помощи МВФ будет сложно.

"Наша страна находится в состоянии частичного локдауна, слабой деловой активности, вызванной сложной эпидемиологической ситуацией. Есть значительные риски для выполнения доходной части бюджета. При этом общий государственный долг – около 2,5 трлн грн. И в этом году нужно отдавать достаточно большой объем средств. Только во втором квартале по внешним долгам речь идет примерно о 1,2 млрд долларов. А есть еще ОВГЗ. А доходы бюджета продолжают падать. Нам срочно необходима финансовая подпитка", — отмечает Андрей Шевчишин.

Подпитку такую, по его словам, можно получить: "сжигая" золотовалютные резервы на покрытие долгов; включив печатный станок (эмиссия гривны со всеми вытекающими последствиями); привлечением средств на внутреннем или внешнем рынке.

"Если Украина имеет доступ к внешним рынкам, что возможно лишь имея репутацию надежного партнера, которую подтверждает всё тот же МВФ, мы можем привлечь необходимые средства. Через еврооблигации, которые обойдутся дороже, чем кредит МВФ. Если кредит Фонда мы берем под 6,5% годовых, то размещение еврооблигаций сейчас обойдется в 9% и более… Так что работа с МВФ – это и более дешевые кредиты, и более позитивная репутация, своеобразная лакмусовая бумажка привлекательности страны", — поясняет аналитик.

Он подчеркивает, что в сентябре Украину ожидают крупные выплаты по внешнему долгу, поэтому к концу лета необходимо иметь дополнительную подпитку со стороны внешних кредитов.

"Но с получением кредита от МВФ есть серьезные сложности. Уезжая после очередного посещения Украины, Миссия МВФ оставила отчет, в котором указала, какие пункты следует выполнить для заключения нового соглашения. Среди них – убрать регулирование цен на газ (нарушает ранее достигнутые договоренности); усилить управление НБУ, а также внести изменения в банковское законодательство, решив ряд проблем, связанных с работой Фонда гарантирования вкладов физлиц; продолжать антикоррупционную реформу (включая судебную реформу). Выполнить эти пункты будет достаточно тяжело. Потому риски неполучения кредита МВФ, по крайней мере, до лета — достаточно высоки", — резюмирует Андрей Шевчишин.

" Украина не выполнила ни одно из ключевых обязательств, которое на себя взяла"

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб акцентирует, что полный отказ от сотрудничества с МВФ будет означать разрыв сотрудничества со стороны других кредиторов (Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, ЕС).

"Это будет означать снижение страновых рейтингов, рост стоимости обслуживания госдолга, уменьшение привлеченных инвестиций в экономику Украины, сложности в покрытии дефицита бюджета, снижение международных резервов. Из этого перечисления видно, что такой исход – весьма нежелательный", — подчеркивает Вадим Иосуб.

Между тем, получение транша МВФ видится пока призрачной перспективой.

"По сути, Украина не выполнила ни одно из ключевых обязательств, которое на себя взяла, — поясняет аналитик. — В первую очередь, это круг взаимоувязанных между собой вопросов – реформа банковской системы, судебной системы и борьба с коррупцией".

Ранее портал "Комментарии" писал, когда, по словам премьер-министра, Украина сможет обойтись без кредитов МВФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!