Премьер-министр рассказал, когда Украина сможет обойтись без кредитов МВФ

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Вечканова Елена
Международный валютный фонд для Украины является чем-то большим, чем просто кредитор, предоставляющий необходимые транши. Такого мнения придерживается глава правительства Денис Шмыгаль, о чем он и заявил журналистам немецкого издания Handelsblatt во время интервью.
Украина пока продолжит сотрудничество с МВФ. Фото: Слово і діло
Шмыгаль считает, что сегодня не время говорить об Украине, которая развита настолько, что больше не нуждается в помощи от МВФ или других кредиторов. Сейчас, утверждает премьер-министр, Фонд в правительстве искренне ценят и за помощь, и за консультации, касающиеся необходимых для проведения реформ. Именно поэтому пока Украина вряд ли сможет обходиться без сотрудничества с международной организацией.
В то же время чиновник понимает, что это довольно амбициозная цель, хотя и считает ее весьма реальной.
Все эти планы, очевидно, правительство собирается воплощать в жизнь при непосредственной помощи МВФ. По мнению Шмыгаля, подобное сотрудничество поможет росту отечественной экономики даже во времена коронавирусного кризиса.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие условия и реальные шансы получить очередной транш от МВФ на сегодня имеет Украина. Подробности — в нашем материале.
Также на портале удастся узнать, почему некоторые из экспертов считает, что Украина способна "выжить" и без кредитов от международных организаций.
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