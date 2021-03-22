Премьер-министр рассказал, когда Украина сможет обойтись без кредитов МВФ

Международный валютный фонд для Украины является чем-то большим, чем просто кредитор, предоставляющий необходимые транши. Такого мнения придерживается глава правительства Денис Шмыгаль, о чем он и заявил журналистам немецкого издания Handelsblatt во время интервью.

Украина пока продолжит сотрудничество с МВФ. Фото: Слово і діло

Шмыгаль считает, что сегодня не время говорить об Украине, которая развита настолько, что больше не нуждается в помощи от МВФ или других кредиторов. Сейчас, утверждает премьер-министр, Фонд в правительстве искренне ценят и за помощь, и за консультации, касающиеся необходимых для проведения реформ. Именно поэтому пока Украина вряд ли сможет обходиться без сотрудничества с международной организацией.

"Мы только что представили свою стратегию экономического развития до 2030 года. Наша цель — к тому времени удвоить валовой внутренний продукт", — заявил Денис Шмыгаль, объясняя стратегию дальнейшей работы украинской экономики.

В то же время чиновник понимает, что это довольно амбициозная цель, хотя и считает ее весьма реальной.

"В течение следующих пяти лет мы ежегодно будем инвестировать 15 миллиардов евро, продолжать проводить пенсионную реформу и, наконец, что не менее важно, либерализируем наш рынок капитала", — подчеркнул премьер-министр.

Все эти планы, очевидно, правительство собирается воплощать в жизнь при непосредственной помощи МВФ. По мнению Шмыгаля, подобное сотрудничество поможет росту отечественной экономики даже во времена коронавирусного кризиса.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие условия и реальные шансы получить очередной транш от МВФ на сегодня имеет Украина. Подробности — в нашем материале.

Также на портале удастся узнать, почему некоторые из экспертов считает, что Украина способна "выжить" и без кредитов от международных организаций.

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