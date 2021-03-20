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Главная Новости Бизнес экономика Может ли Украина обойтись без транша МВФ: эксперт дал ответ
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Может ли Украина обойтись без транша МВФ: эксперт дал ответ

Эксперт считает, что одно из условий МВФ для Украины несет угрозу независимости

сегодня, 23:05
Автор:

Таисия Ерохина

Утверждение о том, что Украина не выживет без денег МВФ, это большое преувеличение. Об этом заявил изданию "Комментарии" первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинской рады бизнеса Михаил Непран.

Может ли Украина обойтись без транша МВФ: эксперт дал ответ

Фото из открытых источников

По его словам, добиваясь очередного транша от Фонда, нужно тщательно взвешивать все "за" и "против". Потому что если на одной чаше весов стоит временное решение финансовых проблем, а на другой — независимость нашей судебной системы.

Принято считать, говорит эксперт, что сотрудничество с Международным валютным фондом весьма выгодно для нашей страны и фактически альтернативы МВФ нет.

"Но это давно миф. Если взять экономические расчеты, то на мировых рынках при желании можно найти предложения по кредитным заимствованиям на том же уровне, что предлагает Фонд.  И это уже зависит от сноровки переговорщиков из Министерства финансов. То есть, проблемы найти недорогие длинные деньги — нет. Но почему же не продолжать сотрудничество с многолетним надежным партнером, таким как МВФ? Всё просто: цена вопроса, — поясняет Непран. — Я говорю не о фактической цене — сколько вытянут из карманов простых украинцев при обслуживании этого кредита. Речь о цене политической, социально-экономической".

Эксперт отмечает, что при предоставлении очередного транша Международный валютный фонд ставит определенные требования. Большинство условий от Фонда вполне уместные: продолжать реформы, уменьшить дефицит бюджета, минимизировать уровень коррупции и улучшить инвестиционный климат. Но в последнее время требования, которые ставит МВФ, эксперт считает опасными и чреватыми для потери независимости Украины в определенных сферах. В частности, одно из главных требований — установление справедливого правосудия и судебная реформа.  

"В данном случае меня смущают настоянию наших партнеров из МВФ, чтобы на формирование судейского корпуса в Украине оказали существенное влияние западные советники.  И чтобы мы внедрили судебную реформу в течение года. Здесь может выйти другая крайность — когда вместо влияния парламента или президента с правительством мы получим чрезмерный контроль Запада. К тому же, осуществить все необходимые шаги в течение 12 месяцев, как того требуют зарубежные партнеры, даже технологически будет очень сложно", — считает Непран.

По его мнению, необходима процедура независимого назначения судей – или через судейскую палату, или через совет юстиции. Как резюмирует Непран, очевидно, что для того, чтобы наши суды были независимыми, они не должны назначаться президентом, правительством, парламентом и не иметь внешнего воздействия.

Ранее эксперты назвали условия и реальные шансы получения нового транша МВФ для Украины.


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