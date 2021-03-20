Может ли Украина обойтись без транша МВФ: эксперт дал ответ

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Утверждение о
том, что Украина не выживет без денег МВФ, это большое преувеличение. Об этом заявил
изданию "Комментарии" первый вице-президент Торгово-промышленной палаты
Украины, член Украинской рады бизнеса Михаил Непран.
Фото из открытых источников
По его словам, добиваясь
очередного транша от Фонда, нужно тщательно взвешивать все "за" и
"против". Потому что если на одной чаше весов стоит временное решение
финансовых проблем, а на другой — независимость нашей судебной системы.
Принято считать, говорит
эксперт, что сотрудничество с Международным валютным фондом весьма выгодно для
нашей страны и фактически альтернативы МВФ нет.
Эксперт отмечает,
что при предоставлении очередного транша Международный валютный фонд ставит
определенные требования. Большинство условий от Фонда вполне уместные:
продолжать реформы, уменьшить дефицит бюджета, минимизировать уровень коррупции
и улучшить инвестиционный климат. Но в последнее время требования, которые
ставит МВФ, эксперт считает опасными и чреватыми для потери независимости Украины
в определенных сферах. В частности, одно из главных требований — установление
справедливого правосудия и судебная реформа.
По его мнению, необходима
процедура независимого назначения судей – или через судейскую палату, или через
совет юстиции. Как резюмирует Непран, очевидно, что для того, чтобы наши суды
были независимыми, они не должны назначаться президентом, правительством,
парламентом и не иметь внешнего воздействия.
Ранее эксперты назвали
условия и реальные шансы
получения нового транша МВФ для Украины.
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