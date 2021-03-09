Новый транш МВФ для Украины: условия и реальные шансы получения

Украинское правительство работает над выполнением необходимых требований Международного валютного фонда (МВФ) для получения нового транша, уверяет министр финансов Украины Сергей Марченко. Каковы шансы Украины на получение следующего транша МВФ? Когда и при каких условиях это может произойти? Какие последствия будет иметь отказ МВФ? На эти вопросы порталу "Комментарии" отвечали эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Транши от МВФ нам особо не нужны

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отмечает: "Есть большая вероятность, что в этом году мы траншей от МВФ не получим. Но они нам особо не нужны. У нас на межбанке — переизбыток валюты. Экономика, несмотря на коронакризисные удары, работает, ее модель перестроилась. Хоронят ее политики, но никак не экономисты. В то время как мы ждем от МВФ 700 млн долларов, наши гастарбайтеры перечислили в Украину 1,5 млрд долларов".

По словам эксперта, нас буквально завалили валютой. Потому и ставки по депозитам в валюте низкие, меньше 1%. Александр Охрименко считает, что мы можем спокойно пройти выплаты по внешним долгам – и острой необходимости в траншах нет.

"Но отношение к своим обязательствам у нас — спустя рукава. Все рекомендации которые МВФ давал (реформа банковской систем, энергетической системы, борьба с коррупцией) — везде провал. Никто особо не надрывается. Впрочем, и требования звучат обтекаемо: открытый рынок газа, независимость судебной системы. Все понимают, что если даже это сделать, особых денег не будет. Зато будут новые требования", — резюмирует Александр Охрименко.

Переговоры с МВФ зашли в тупик по ряду позиций

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль подчеркивает, что отношения между Украиной и МВФ переживают одну из крайне тяжелых стадий за всю историю.

"Пожалуй, такого не было со времен премьерства Азарова, — отмечает аналитик. — Напомню, тогда со всех правительственных информационных площадок начал рисоваться "черный" образ Фонда, а украинцев пугали страшилками о девальвации и резком росте цены на газ. Прошли годы — ситуация повторяется. Уже прозвучали слова с критикой позиции МВФ со стороны действующей власти. Как еще оценивать слова депутата от "Слуги народа" Гетманцева (Даниил Гетманцев — председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – ред.) о том, что сотрудничество между Украиной и Фондом возобновится, когда это будет выгодно стране?"

По словам Владимира Коваля, переговоры с МВФ зашли в тупик по ряду позиций.

"Одна из них — независимость НБУ. Тут позиция у Фонда принципиальная, — уверяет эксперт. — Увольнение Якова Смолия прошлым летом не прошло без последствий. Вопрос персоналий руководства Нацбанка — на повестке дня. Не хотят в Фонде видеть сторонников возможной монетизации госдолга по финансированию дефицита бюджета. Схема тут проста и стара. НБУ рефинансирует банки, которые на эти средства приобретают ОВГЗ. Плюс к этому вопрос, а что собственно делать с задолженностью Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед Минфином?"

Еще одной важной позицией являются показатели дефицита госбюджета.

"Ситуация этого года с дефицитом почти в 300 млрд грн подвергалась критике со стороны МВФ. Что естественно, потому что правительство не имеет других источников покрытия долгов, кроме новых заимствований. Более того, очевидно в среднесрочной перспективе, Кабмин и не планирует возврата к "приемлемым" показателям — до 3% от ВВП", — говорит Владимир Коваль.

Он также обращает внимание на провал антикоррупционных реформ. А это было одно из ключевых условий программы финансирования Фонда. У нас же не просто провал, но и откат назад.

"Кроме того, имеется популистское, с точки зрения МВФ, решение правительства об ограничении цен на газ для населения. Вопрос спорный и неоднозначный. Но Украина, в лице переговорщиков, брала на себя обязательства провести реформу энергорынка. Решение правительства, пусть и правильное с социальной стороны, нарушает обязательства перед кредитором", — поясняет аналитик.

По его словам, это основные моменты. А есть еще атака на главу НАБУ Артема Сытника, которого МВФ поддерживает полностью. Как итог — вероятность получения очередного транша от МВФ более чем туманна.

"От представителей власти уже прозвучали слова о неком плане "Б" на тот случай, если договориться с Фондом не выйдет. Напомню, что в 2021 году Минфин должен выплатить около 600 млрд грн госдолга. Это в добавок к необходимости покрытия текущего дефицита бюджета (276 млрд грн). Похоже, что у правительства нет выхода, — считает Владимир Коваль. — Надо договариваться с МВФ. Прогнозирую, с вероятностью 80% на 20%, что к сентябрю (на этот месяц приходится пик выплат по госдолгу — более 100 млрд грн) вопрос будет решен. Украина пойдет на уступки. Сакральной жертвой при этом, очевидно, станет правительство Шмыгаля".

Ранее "Комментарии" рассказывали, что фиксированная цена на газ может негативно отразиться на сотрудничестве Украины с МВФ.





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