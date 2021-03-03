«В декабре ожидания были более оптимистичными»: министр финансов о транше МВФ для Украины

Украинское правительство плодотворно и подробно работает над выполнением необходимых требований Международного валютного фонда, занимаясь реформацией отдельных документов на получение транша. Специфику работы возглавляемой учреждения пояснил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Сегодня".

В Минфине обещают договориться с МВФ насчет транша. Фото из открытых источников

По словам чиновника, украинцам не стоит переживать о возможном влиянии временного отсутствия денег МВФ на любые соцвыплаты. Как объясняет Марченко, государственный бюджет выдержит даже подобные испытания, тем более, что первые два зимних месяца демонстрируют перевыполнение бюджета по доходам. Средства валютного фонда нужны власти для расчета с другими, предшествующими внешними заимствованиями.

Политик добавил, что, несмотря на любые слухи, сотрудничество с Фондом продолжается. Партнеры требуют выполнения конкретных действий, над чем Украина тщательно работает.

"Речь идет о переформатировании действующей программы по оценок и обязательств, — объясняет Сергей Марченко. — Нужно начать работать над текстом Меморандума и получить Staff-Level Agreement — одобренное соглашение на уровне персонала".





После этого, говорит министр, следует продолжать выполнять требования МВФ, что позволит, в конечном итоге, Украине получить необходимые средства. При этом Марченко не боится признаться, что реальность несколько отличается от ожиданий. Причем в декабре украинская сторона была более преисполнена оптимизма.

"Тогда было меньше вопросов, требующих решений. Сегодня в связи с ситуацией на энергетических рынках возникли дополнительные аспекты, которые требуют согласования с миссией МВФ", — отметил глава Минфина.

Конкретной даты предоставления транша Международным фондом Марченко пока не озвучивает. Но уверяет, что время обязательно будет указан в обновленном меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ. Пока документ находится в плане разработки по многим вопросам, но политик полагает, что все сложится для государства наилучшим образом.

Напомним, ранее "Комментарии" общались с экспертами, которые объяснили, как Украина сможет справиться без очередного денежного "вливания" от МВФ.

Также на портале найдется позиция президента Владимира Зеленского относительно непредоставления Фондом очередного транша.



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