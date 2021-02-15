Без траншей, без вариантов: как Украина справится без поддержки МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине. Прогресса нет, траншей пока тоже не будет. О чём говорит эта ситуация? Как она будет развиваться дальше? Понимающие в экономике люди в основном неодобрительно смотрят на произошедшее. Корреспонденты "Комментариев" пообщались с экспертами, дабы разобраться — что же украинцев ждет в ближайшем будущем.

Украина пока осталась без транша от МВФ. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Никакого отката реформ

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что результат — вполне ожидаемый, так как Украина не выполнила довольно серьезные маяки в реформировании судебной системы.

"Если в плане реформирования налоговой и таможни, в плане бюджета особых претензий не было, то касательно судебной власти — серьезные замечания. Судебные решения, которые выглядели как нападение на антикоррупционные органы, поставили под угрозу всю антикоррупционную политику государства. И МВФ не мог принять другого решения", — поясняет Илья Несходовский отсутствие прогресса в переговорах.

Вопрос, по его словам, уже не в том, чтобы вернуть назад антикоррупционные подвижки, которые суды "откатили" своими решениями.

"Фонд требует от правительства, парламента, Офиса президента принять действенные перемены, чтобы не было в будущем таких отмен. Менять или процедуры, или самих судей, чтобы не было отката реформ, в том числе антикоррупционной. Пока такие решения не будет приняты на государственном уровне, сотрудничества с МВФ не будет", — прогнозирует Илья Несходовский.

По его словам, это не только проблемы с выполнением бюджета (куда уже заложили потенциальные транши от МВФ). Это еще и проблемы с другими нашими донорами — ЕС, Мировым банком и так далее…

Украине предлагают "торговать суверенитетом"

Эксперт Growford Institute, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский уверяет: "Было очевидно, что после введения верхней границы тарифов на газ для населения (возвращение к регулированию цен) — это будет формальной причиной (среди прочих других) для непредоставления очередного транша. Есть и вопросы по судебной системе, по антикоррупционным органам. К примеру, идет разговор о необходимости формировать один из главных органов украинской судебной системы с помощью международных экспертов. Представителей иностранных государств. Не граждан Украины. А это уже похоже на торговлю суверенитетом".

По мнению эксперта, торговля суверенитетом и так произошла. К примеру, мы уже не можем самостоятельно распоряжаться своим же газом.

"И всё это мы отдаем за очередные кредитные подачки, которые никогда не получали в полном объеме. Было 10 программ с МВФ, сейчас идет 11-я. В среднем мы получали лишь 42% от обговариваемой сумм. Вот и сейчас — получили лишь 2,1 млрд долларов из 5. Больше можем и не получить. И это будет в рамках предыдущей статистики", — говорит Виктор Скаршевский.

Он прогнозирует, что переговоры с МВФ будут продолжаться. И транш мы, вероятно, получим к концу лета.

"Весной наши власти снимут ограничения на тарифы на газ, повысят тарифы на электроэнергию. Уже поданы президентские законопроекты в рамах реформы судебной власти (одно из требований МВФ). Это будет одна из причин для предоставления транша. Вторая причина — хоть у нас и достаточно золотовалютных резервов (ЗВР), но в сентябре будет пик выплат по внешним долгам — чуть менее 3 млрд долларов. Под это нам и выдадут очередной кредит, заявив, что "наблюдаем прогресс в выполнении обязательств". Хоть лучше бы эти деньги шли на развитие украинской экономики. Но, к сожалению, вопросами списания части долгов (реструктуризации их) никто у нас не занимается", — поясняет эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда Украина теоретически сможет расплатиться по долгам с Международным валютным фондом.

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