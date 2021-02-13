Денег не будет: миссия МВФ завершила работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине. Об этом сказано в пресс-релизе фонда.



МВФ. Фото из открытых источников

В МВФ обращают внимание на то, что Украине не хватает прогресса для того, чтобы фонд мог завершить первый пересмотр программы.

Специалисты МВФ в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля обсуждали с представителям власти прогресс во внедрении реформ и мероприятий, которые являются частью программы финансовой поддержки.

Обсуждения главным образом касались управления НБУ, улучшения законодательства и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления. Также стороны говорили о мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, а также законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства и мероприятий в секторе энергетики.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 5 февраля заявила журналистам, что 50% развивающихся стран рискуют еще больше отстать, что вызывает опасения по поводу стабильности и социальных волнений. Чтобы избежать больших проблем, она сказала, что богатые страны и международные институты должны скинуться больше. Она также настоятельно призвала страны с крупной задолженностью добиваться реструктуризации долга скорее раньше, чем позже, и стимулировать условия для роста. По словам Георгиевой, снижение уровня жизни в развивающихся странах значительно затруднит достижение стабильности и безопасности для остального мира. Георгиева сказала, что развитые страны потратили в среднем около 24% ВВП на меры поддержки во время пандемии, по сравнению с 6% на развивающихся рынках и 2% в странах с низким уровнем дохода. Кроме того, она отметила, что усилия по вакцинации были неравномерными, а бедные страны столкнулись с огромными трудностями, даже когда официальные фонды развития сокращались.

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