Денег не будет: миссия МВФ завершила работу в Украине

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МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине. Об
этом сказано в пресс-релизе фонда.
МВФ. Фото из открытых источников
В МВФ обращают внимание на то, что Украине не хватает прогресса для того,
чтобы фонд мог завершить первый пересмотр программы.
Специалисты МВФ в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля обсуждали
с представителям власти прогресс во внедрении реформ и мероприятий, которые
являются частью программы финансовой поддержки.
Обсуждения главным образом касались управления НБУ, улучшения
законодательства и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления.
Также стороны говорили о мероприятиях, направленных на уменьшение фискального
дефицита в среднесрочной перспективе, а также законодательных инициативах по
восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства и
мероприятий в секторе энергетики.
Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина
Георгиева 5 февраля заявила журналистам, что 50%
развивающихся стран рискуют еще больше отстать, что вызывает опасения по
поводу стабильности и социальных волнений. Чтобы избежать больших
проблем, она сказала, что богатые страны и международные институты должны
скинуться больше. Она также настоятельно призвала страны с крупной
задолженностью добиваться реструктуризации долга скорее раньше, чем позже, и
стимулировать условия для роста. По словам Георгиевой, снижение уровня жизни в
развивающихся странах значительно затруднит достижение стабильности и
безопасности для остального мира. Георгиева сказала, что развитые страны
потратили в среднем около 24% ВВП на меры поддержки во время пандемии, по
сравнению с 6% на развивающихся рынках и 2% в странах с низким уровнем дохода.
Кроме того, она отметила, что усилия по вакцинации были неравномерными, а
бедные страны столкнулись с огромными трудностями, даже когда официальные фонды
развития сокращались.
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