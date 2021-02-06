В МВФ хотят предоставить развивающимся странам больше финансирования

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в пятницу, 5 февраля, заявила журналистам, что 50% развивающихся стран рискуют еще больше отстать, что вызывает опасения по поводу стабильности и социальных волнений. Об этом пишет Reuters.



Чтобы избежать больших проблем, она сказала, что богатые страны и международные институты должны скинуться больше. Она также настоятельно призвала страны с крупной задолженностью добиваться реструктуризации долга скорее раньше, чем позже, и стимулировать условия для роста. По словам Георгиевой, снижение уровня жизни в развивающихся странах значительно затруднит достижение стабильности и безопасности для остального мира.

Георгиева сказала, что развитые страны потратили в среднем около 24% ВВП на меры поддержки во время пандемии, по сравнению с 6% на развивающихся рынках и 2% в странах с низким уровнем дохода.

Кроме того, она отметила, что усилия по вакцинации были неравномерными, а бедные страны столкнулись с огромными трудностями, даже когда официальные фонды развития сокращались.

Только одна страна в Африке — Марокко — начала вакцинацию своих граждан, сказала она, сославшись на серьезную озабоченность по поводу роста смертности во многих африканских странах.

По ее словам, ускорение вакцинации может добавить 9 триллионов долларов в мировую экономику к 2025 году, причем 60% льгот пойдут развивающимся странам.

Георгиева сказала, что она все еще работает с акционерами МВФ, чтобы заручиться поддержкой для нового распределения собственной валюты МВФ, или специальных прав заимствования (СДР), которые могли бы предоставить ресурсы более бедным странам. Она отмеает, что МВФ завершает периодический обзор долгосрочных потребностей в ликвидности, которые могут оправдать новое распределение СДР, но не сообщила никаких дальнейших подробностей.

Ранее "Комментарии" писали, что в Верховной Раде рассказали о том, когда Украина сможет отдать все долги Международному валютному фонду и избавиться от кредитной зависимости.

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