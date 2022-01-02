В Украине после Нового года подорожали овощи: озвучены новые цены

Перед Новым годом в стране начали дорожать некоторые продукты, которые большинство украинцев покупает для праздничного стола. Однако после главного праздника страны рост цен продолжается. На сайте Минфин отмечается, что после Нового года в Украине стали дорожать овощи.

Овощи. Фото из открытых источников

По данным издания, подорожание затронуло следующие популярные среди украинцев овощи: свеклу, лук, картофель, морковь, болгарский перец, помидоры, а также огурцы.

В декабря цена килограмма картофеля составляла 12,96 гривен. На сегодняшний день стоимость килограмма овоща составит 13,60 гривен. Лук белый подорожал с 26,96 грн/кг до 27,26 гривен за килограмм. Цена на килограмм репчатого лука увеличилась с 12,15 грн до 14 гривен. Синий лук сейчас обойдется в 24,95 гривен, что на 3,62 грн больше, нежели в декабре.

Цены на морковь увеличились с 9,10 грн/кг до 11,55 гривен за килограмм. Перец болгарский желтый подорожал до 89,90 гривен за 1 кг. В декабре его продавали по 83,33 грн/кг. Помидоры красные изменились в цене с 39,32 грн/кг до 44 гривен за килограмм. Цены на розовые помидоры повысились на 7 гривен. Теперь килограмм обойдется покупателям в 82,43 грн. А помидоры сливка подорожали на 5 гривен. Сейчас их продают по 60,46 грн/кг. Также подорожала свекла. Сейчас ее стоимость составляет 15,07 грн/кг, а декабре — 13,91 грн/кг.

Больше всего после Нового года в стране подорожали огурцы. Ранее стоимость одного килограмма составляла 50,98 грн, а по состоянию на 2 января — 72,49 гривен. Гладкие огурцы подорожали с 64,46 грн/кг до 84,75 грн/кг. Огурцы длинноплодные изменились в цене на 32,44 гривен. Теперь килограмм обойдется украинцам в 84,99 грн/кг. Короткоплодные онурцы стали дороже практически на 37 гривен. Сейчас килограмм стоит 89 гривен. Тепличные огурцы сейчас продают по 74,60 грн/кг, что на 24 гривны больше, нежели в декабре.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие овощи и фрукты являются самыми популярными среди украинцев. Жители страны отдают предпочтение традиционной плодоовощной продукции, но в то же время интерес к экзотическим овощам и фруктам увеличивается.

Также портал "Комментарии" писал о том, что эксперты перечислили овощи, которые длительное время можно хранить дома, и они сохранят свой свежий вид.

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