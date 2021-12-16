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Названы самые популярные фрукты и овощи среди украинцев

Украинцы постепенно вводят в свой рацион нишевые продукты, которые ранее называли "экзотикой"

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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Жители Украины отдают предпочтение традиционной плодоовощной продукции. Однако интерес к экзотическим овощам и фруктам со временем увеличивается.  Об этом изданию SEEDS сообщила аналитик "Ассоциации ягодничества Украины" Мария Лакеева.

Названы самые популярные фрукты и овощи среди украинцев

Фрукты и овощи. Фото из открытых источников

По словам Лакеевой, на сегодняшний день среди украинцев самыми популярными среди фруктов является яблоки, бананы, а также цитрусовые. Также отмечается, что жители страны активно приобретают сезонные ягоды. 

Из овощей остаются самыми популярными те, что входят в "борщевой набор", то есть — картофель, капуста, свекла, морковь. Среди тепличных овощей самыми популярными остаются помидоры и огурцы. 

Продуктовая корзинка украинцев со временем становится всё разнообразнее, поскольку, как отмечает Лакеева, люди постепенно вводят в свой рацион нишевые продукты, которые ранее называли "экзотикой". Речь идет о спарже, различных видах салата, авокадо и т.д. 

Эксперт подчеркнула, что даже помидор другого цвета будет цениться покупателем больше. Однако, словам Лакеевой, для начала его нужно приучить к новой продукции. 

Тем временем экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак отмечает рост популярности свеклы, а также лука. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине меньше чем за неделю значительно подорожала пекинская капуста. Ценник увеличился сразу на несколько гривен. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что в сравнении с прошлым месяцем в Украине выросла цена на борщевой набор. Стоимость изменилась практически на пять гривен.


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Источник: https://www.seeds.org.ua/yaki-ovochi-ta-frukti-najbilsh-populyarni-sered-ukrainciv/
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