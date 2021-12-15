В Украине изменилась цена на популярный овощ

Менее чем за неделю в Украине резко выросли цены на пекинскую капусту. Об этом сообщает издание AgroTimes.

Пекинская капуста. Фото из открытых источников

На прошлой неделе овощ обошелся бы покупателю от 8 до 12 гривен за один килограмм. В Одессе на оптовых рынках пекинскую капусту продают по 13 гривен за килограмм, а розничная цена — в пределах 20-25 гривен за один килограмм.

Уже на этой неделе на рынках Юга цены подскочили до 12-14 грн/кг. По такой же цене продают пекинскую капусту на рынке "Неждана" в селе Великие Копани. К слову, остальная капуста продается по прежним ценам. К примеру, цветную капусту можно купить по цене от 7 до 10 гривен за кг, молодая капуста обойдется покупателю в 9-10 грн/кг, позднеспелая белокочанная капуста стоит также от 9 до 10 грн за кг.

Савойскую капусту на рынках можно купить в среднем по 10 гривен за килограмм, Кольраби продают по 15 грн/кг, а романеско по 20 гривен. Самой дорогой является брюссельская капуста. Ее продают по 50 гривен за один килограмм.

Также повысилась стоимость тыквы ромашка. Сейчас за килограмм покупатели отдают 5 гривен. Конусовидные перцы стоят по 35 гривен за килограмм. Красные томаты продают по цене от 22 до 25 гривен. Примерно по такой же цене можно купить и розовые томаты на рынках.

Цены на огурцы пока остаются стабильными. Килограмм овоща обойдется покупателю в 45 гривен.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что за последнюю неделю в Украине увеличились цены на белокочанную капусту. Цена за короткий промежуток времени выросла практически вдвое.

Также портал "Комментарии" писал о том, что с декабря в Украине стремительно начали расти цены на популярный пряный овощ. В сравнении с прошлым месяцем, его стоимость выросла на 10 гривен за килограмм.

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