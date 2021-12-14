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В Украине подорожал популярный овощ: названа новая цена

Цены на белокочанную капусту в Украине увеличились практически вдвое

сегодня, 19:55
Автор:

Денис Подставной
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За последнюю неделю в стране выросли цены на капусту. Стоимость популярного овоща выросла до 10 гривен за килограмм. Об этом сообщают аналитики издания EastFruit.

В Украине подорожал популярный овощ: названа новая цена

В Украине подорожала капуста. Фото из открытых источников

Отмечается, что в конце ноября этого года покупатели могли приобрести овощ по цене от 5 до 8 грн за 1 кг. Однако уже к 10 декабря капусту начали продавать по 8-10 грн за килограмм. 

В связи с резким скачком цен на капусту, импортеры стали рассматривать варианты закупки овоща в других странах. Сама по себе белокочанная капуста является специфическим овощем, который в большом количестве потребляют лишь в некоторых странах Восточной Европы. По словам издания, в России и Беларуси сейчас такая цены на овощ также бьют все рекорды. Поэтому украинским импортерам пришлось закупать овощ в Польше. 

Так, из соседней страны овощ мелким оптом закупают по цене пять гривен за килограмм. Если же говорить о крупном опте, то там цена будет еще ниже. Таким образом польская капуста "проходит" на украинский рынок. 

К слову, производители уверены, что стоимость овоща в дальнейшем будет еще увеличиваться. На сегодняшний день цены на белокочанную капусту в Украине в четыре раза выше, нежели в 2020. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в декабря 2021 году цены на белокочанную капусту побили пятилетний рекорд. В прошлом году в этот же период овощ продавали по 7 гривен за килограмм. Самый низкий ценник на капусту был в 2017 году. Тогда ее можно было приобрести по цене 1,40 за один килограмм. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в стране подорожали овощи борщевого набора. Цена стала выше едва ли не на 5 гривен.


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Источник: https://east-fruit.com/novosti/tseny-na-kapustu-v-ukraine-rezko-vyrosli-nachinaetsya-import-iz-polshi/
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