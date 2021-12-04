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В Украине подорожали овощи борщевого набора: сколько теперь стоит сварить борщ

Стоимость базового трехлитрового борщевого набора в декабре 2021 составила 75,72 грн

сегодня, 22:45
Автор:

Денис Подставной
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В сравнении с прошлым месяцем в стране выросла цена на борщевой набор. Стоимость изменилась практически на пять гривен. Об этом сообщается на сайте Минфин. 

В Украине подорожали овощи борщевого набора: сколько теперь стоит сварить борщ

Борщ. Фото из открытых источников

Так, для приготовления борща понадобится базовый набор овощей: капуста, свекла, картофель, лук реплатый и морковь. В целях экономии при подсчете использовалась томатная паста вместо помидоров.

Таким образом, цены на овощи вместе с томатной пастой и рафинированным маслом выходят следующие:

Капуста 500 гр. — 4,51 грн.

Свекла 200 гр. — 2,56 грн.

Картофель 300 гр. — 2,57 грн.

Морковь 200 гр. — 1,57 грн.

Лук репчатый 150 гр. — 1,59 грн.

Томатная паста 50 гр. — 4,12 грн.

Подсолнечное масло рафинированное 30гр. — 1,92 грн.

Итого: 18,84 грн.

Если всё же заменить томатную пасту помидорами, тогда цена набора будет 31,78 грн (помидоры красные 300 гр. — 17,06 грн).

Также можно заменить большее количество овощей заправкой для борща. В таком случае цены будут следующими: 

Капуста 500 гр. — 4,51 грн.

Картофель 300 гр. — 2,57 грн.

Заправка свекольно-томатная для борща 240 гр. 19,65 грн.

Итого: 26,73 грн

В вышеуказанном наборе продуктов не хватает мясной составляющей. Поэтому к этой цене нужно добавить еще 43,94 грн (400 гр. свиных ребер). Теперь цена будет такой — 75,72 грн. Отмечается, что в ноябре стоимость этих продуктов в целом составляла 70,58 грн.

Какой же борщ без сметаны и ржаного хлеба? Чтобы список продуктов был полным, необходимо добавить эти продукты в стоимость. Так, 150 гр. сметаны обойдется в 12,50 и 400 гр. ржаного хлеба — 30,91. Итого выходит 43,41 грн. А вместе теперь "борщевая" корзинка обойдется в 119,13 грн. 

К слову, некоторые предпочитают добавлять к этому набору еще чеснок и соленое сало. 100 гр. сала обойдется в 18,46 грн, а 30 гр. чеснока — в 3,13. Итого к общей сумме нужно приплюсовать еще 21,59 грн. 

Итоговая цена борщевого набора в Украине в декабре 2021 года выходит следующей — 140,72 грн. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, на сколько за год в Украине подорожала "борщевая" корзинкаБольше всего изменились цены свеклу, морковь и капусту.

Также издание сообщало о том, что в Украине подорожал популярный овощ. На увеличение цены повлияли одновременно несколько факторов. 


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Источник: https://index.minfin.com.ua/markets/wares/foods/borzch.php
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