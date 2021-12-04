В Украине подорожали овощи борщевого набора: сколько теперь стоит сварить борщ

В сравнении с прошлым месяцем в стране выросла цена на борщевой набор. Стоимость изменилась практически на пять гривен. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Борщ. Фото из открытых источников

Так, для приготовления борща понадобится базовый набор овощей: капуста, свекла, картофель, лук реплатый и морковь. В целях экономии при подсчете использовалась томатная паста вместо помидоров.

Таким образом, цены на овощи вместе с томатной пастой и рафинированным маслом выходят следующие:

Капуста 500 гр. — 4,51 грн.

Свекла 200 гр. — 2,56 грн.

Картофель 300 гр. — 2,57 грн.

Морковь 200 гр. — 1,57 грн.

Лук репчатый 150 гр. — 1,59 грн.

Томатная паста 50 гр. — 4,12 грн.

Подсолнечное масло рафинированное 30гр. — 1,92 грн.

Итого: 18,84 грн.

Если всё же заменить томатную пасту помидорами, тогда цена набора будет 31,78 грн (помидоры красные 300 гр. — 17,06 грн).

Также можно заменить большее количество овощей заправкой для борща. В таком случае цены будут следующими:

Капуста 500 гр. — 4,51 грн.

Картофель 300 гр. — 2,57 грн.

Заправка свекольно-томатная для борща 240 гр. 19,65 грн.

Итого: 26,73 грн

В вышеуказанном наборе продуктов не хватает мясной составляющей. Поэтому к этой цене нужно добавить еще 43,94 грн (400 гр. свиных ребер). Теперь цена будет такой — 75,72 грн. Отмечается, что в ноябре стоимость этих продуктов в целом составляла 70,58 грн.

Какой же борщ без сметаны и ржаного хлеба? Чтобы список продуктов был полным, необходимо добавить эти продукты в стоимость. Так, 150 гр. сметаны обойдется в 12,50 и 400 гр. ржаного хлеба — 30,91. Итого выходит 43,41 грн. А вместе теперь "борщевая" корзинка обойдется в 119,13 грн.

К слову, некоторые предпочитают добавлять к этому набору еще чеснок и соленое сало. 100 гр. сала обойдется в 18,46 грн, а 30 гр. чеснока — в 3,13. Итого к общей сумме нужно приплюсовать еще 21,59 грн.

Итоговая цена борщевого набора в Украине в декабре 2021 года выходит следующей — 140,72 грн.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, на сколько за год в Украине подорожала "борщевая" корзинка. Больше всего изменились цены свеклу, морковь и капусту.

Также издание сообщало о том, что в Украине подорожал популярный овощ. На увеличение цены повлияли одновременно несколько факторов.

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