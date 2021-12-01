В Украине подорожал популярный овощ: названы новые цены

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Денис Подставной
Всего за один день на украинских рынках значительно подорожали огурцы. Об этом сообщает издание AgroTimes.
В Украине подорожали огурцы. Фото из открытых источников
На 22% увеличилась стоимость овоща на рынках Юга Украины. Отмечается, что резкое изменение цен напрямую связано с уменьшением предложения от фермеров. К тому же, на это повлияли погодные условия и сокращение светового дня.
Сейчас на крупнейшем оптовом рынке в Украине "Неждана" огурцы обойдутся в 50-60 гривен за один килограмм. Днем ранее цена на овощ составляла 35-55 грн. В Одессе на оптовом рынке огурцы продают по 55-58 гривен за килограмм.
Издание сообщает, что повышение цен коснулось также и кабачков. На рынке "Неждана" овощ обойдется в 35-40 грн за килограмм. Тем временем цены на томаты немного упали. Круглые красные томаты сейчас стоят 15-20 гривен за килограмм. Аналогичная цена на желтые и розовые томаты. По 20-25 грн/кг продают черные томаты.
Красный конусовидный перец обойдется покупателям в 25 гривен за один кг, кубовидный — в 30-40 грн/кг. Баклажаны продают на рынках по цене 15-70 гривен за килограмм.
Цены на овощи "борщевого набора" сейчас продают по следующим ценам:
- картофель и морковь — 5-7 гривен за кг;
- свекла — 6-10 грн;
- капуста — 7-8 грн;
- лук — 8-9 грн/кг
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