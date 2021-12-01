В Украине подорожал популярный овощ: названы новые цены

Всего за один день на украинских рынках значительно подорожали огурцы. Об этом сообщает издание AgroTimes.

В Украине подорожали огурцы. Фото из открытых источников

На 22% увеличилась стоимость овоща на рынках Юга Украины. Отмечается, что резкое изменение цен напрямую связано с уменьшением предложения от фермеров. К тому же, на это повлияли погодные условия и сокращение светового дня.



Сейчас на крупнейшем оптовом рынке в Украине "Неждана" огурцы обойдутся в 50-60 гривен за один килограмм. Днем ранее цена на овощ составляла 35-55 грн. В Одессе на оптовом рынке огурцы продают по 55-58 гривен за килограмм.

Издание сообщает, что повышение цен коснулось также и кабачков. На рынке "Неждана" овощ обойдется в 35-40 грн за килограмм. Тем временем цены на томаты немного упали. Круглые красные томаты сейчас стоят 15-20 гривен за килограмм. Аналогичная цена на желтые и розовые томаты. По 20-25 грн/кг продают черные томаты.

Красный конусовидный перец обойдется покупателям в 25 гривен за один кг, кубовидный — в 30-40 грн/кг. Баклажаны продают на рынках по цене 15-70 гривен за килограмм.

Цены на овощи "борщевого набора" сейчас продают по следующим ценам:

- картофель и морковь — 5-7 гривен за кг;

- свекла — 6-10 грн;

- капуста — 7-8 грн;

- лук — 8-9 грн/кг





Также издание сообщало о том, что в Украине дорожает говядина. С января текущего года по октябрь в Украине цены на этот вид мяса стали выше более чем на 40%. Подробнее об актуальных ценах на говядину читайте в нашей статье





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