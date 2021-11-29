Что происходит со стоимостью сала в Украине: цены на рынках

На днях в Сети появилась информация о том, что сало в столице стали продавать по 500 гривен за килограмм. Продавцы на рынках нескольких городов рассказали, так ли это на самом деле. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В Украине подорожало сало. Фото из открытых источников

Журналисты побывали на рынках Киева, Одессы, Львова и Днепра и спросили продавцов, что на самом деле происходит с ценами на сало. Как оказалось, продукт сейчас, и вправду, стоит дороже, чем мясо. На одном из рынков столицы килограмм сала продают за 120 грн, и за 300 грн генеральское, а свинина тем временем стоит 105-110 гривен за один килограмм.

По словам продавцов, сейчас люди больше берут сало, нежели мясо. Информацию том, что сало подорожало за последние дни и, тем более, до 500 гривен за килограмм, продавцы не подтвердили, отметив, что цены пока стабильные.

В Днепре ситуация аналогичная — свинина дешевле сала. Ее продают по 120 грн/кг, а сало по 150 грн/кг. Также продавцы отмечают, что сало можно приобрести по довольно приемлемой цене, достаточно лишь поторговаться, ведь на то это и "базар".

На львовском рынке один из продавцов объяснил, что украинцы начинают больше покупать сало ближе к зиме. Тогда и цены на него начинают расти.

"Тонкое сало стоит дешевле – 70-80 гривен. Ну, по 20, как депутат Тищенко говорил, нет. Так сало по 100 гривен, по 120 гривен", – рассказывает продавец.

В Одессе на одном из рынков продают сало по 150-200 гривен, а тонкое можно купить по 70-80 грн/кг.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине значительно подорожала столовая свекла. Сейчас овощ стоит в 3,3 раза дороже, нежели в конце ноября прошлого года.

Также издание сообщало о том, что в Украине дорожает говядина. С января текущего года по октябрь в Украине цены на этот вид мяса стали выше более чем на 40%. Подробнее об актуальных ценах на говядину читайте в нашей статье.

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