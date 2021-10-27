В Украине дорожает говядина: сколько теперь стоит килограмм

С начала 2021 года по октябрь в Украине увеличились цены на говядину более чем на 40%. Об этом информирует Украинский клуб аграрного бизнеса, ссылаясь на данные Госстата.

В Украине подорожала говядина. Фото из открытых источников

В статистике указано, что в среднем за год житель страны потребляет 53,8 кг мяса. Из них 15% — это говядина. Однако этот процент постоянно уменьшается, поскольку цены на мясо стремительно растут.

Так, на сегодняшний день килограмм гуляша из говядины обойдется покупателю в 230 гривен. С начала текущего года ценник увеличился на 40%. На 44% подорожали ребра. Сейчас средняя цена по Украине составляет 140 гривен за один килограмм. Меньше всего рост цен задел вырезку из говядины. С Нового года по октябрь цены увеличились на 28% и сейчас она будет стоить 255 гривен за килограмм.

Увеличение цены на говядину напрямую связано со снижением поголовья крупного рогатого скота. В сравнении с прошлым годом в Украине насчитывается на 6,7% меньше голов (3,1 млн из которых 1,6 — коровы). Издание сообщает, что в целом за годы независимости Украины поголовье сократилось на 88%.

Несмотря на стремительный рост цен внешний спрос на мясо остается высоким. За последние девять месяцев Украина экспортировала в различные страны мира более 11 тонн говядины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Украине подорожала свинина . С начала года цены поднялись на 11%. Специалисты рассказали, будет ли дорожать мясо в ближайшее время и во сколько сейчас покупателям обойдется свинина.





Больше всего изменилась стоимость кабачков и огурцов. Подробнее читайте в нашей статье Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине за неделю значительно выросли цены на некоторые овощи.

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