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В Украине подорожала свинина: какие цены сейчас

Мясо будет продолжать расти в цене

сегодня, 10:13
Автор:

Елизавета Черных

С начала 2021 года в Украине на 11% выросла стоимость свинины. Такие данные озвучили в Государственной службе статистики, рассказали в эфире телепрограммы "Сніданок з 1+1". 

В Украине подорожала свинина: какие цены сейчас

В Украине подорожала свинина: какие цены сейчас - фото из открытых источников

Отмечается, что в январе 2021 года за килограмм охлажденного мяса просили более 62 гривен. В сентябре текущего года — стоимость составляла уже 69 гривен. 

Кроме того, производители подняли цену и на говядину. Стоимость подскочила практически на 13%. А цена на колбасно-копченые продукты — на 6%. 

Специалисты считают, что мясо будет продолжать расти в цене в связи с уменьшением импорта дешевой свинины в Украину из европейских государств. 

Отметим, что по прогнозу экспертов, украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба уже в ближайшие месяцы. Стоимость может вырасти на 25%. Ценники могут измениться из-за роста цены на газ, электроэнергии, а также отдельных продуктов питания. В частности, на стоимости хлеба скажется подорожание сахара и подсолнечного масла. 

Кроме того, в украинских магазин выросла цена на разные виды сыров. По словам специалистов, стоимость не остановит рост — в октября цены увеличиться еще на 5%. Так, на прилавках украинцы не найдут продукции, дешевле 220 гривен з а килограмм. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось,  в Украине снизилась стоимость яблок. Цена этого фрукта достигла рекордного значения за последние три года. Все сорта яблок на отечественном рынке снизились до 5 гривен за килограмм. Такая стоимость на 37% меньше, чем в начале октября. 

                


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/v-ukraine-podorozhala-svinina-skolko-stoit-kilogramm-myasa-1891927.html
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