Уже в ближайшие месяцы стоимость хлеба в Украине может подскочить на 25%. Такие изменения могут произойти вследствие подорожания газа и электроэнергии и некоторых продуктов питания. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в интервью "Интерфакс-Украина", передает ТСН.

В Украине взлетят цены на хлеб: эксперт назвал причины - фото из открытых источников

По словам специалиста, при пиковых ценах доля энергоносителей в себестоимости хлеба вырастет от 5-7% до 15-20%.

Дученко объяснил, что практически все крупные и малые предприятия для изготовления хлеба используют природный раз, который составляет 60% их энергопотребления, а электроэнергия — 40%.

Кроме того, на стоимости хлеба также отразятся высокие цены на сахар и растительное масло, которые уже подорожали вдвое. Они, по словам главы ВАП, являются главными ингредиентами при выпекании продукции. Дученко также отметил, что за год увеличилась и цена на пшеницу — теперь тонна стоит от 7,7-8,5 тысяч гривен по сравнению с прошлой ценой в 6 — 6,6 тысяч гривен.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине увеличилась стоимость различных видов сыров. Украинские сыроделы отмечают, что цены будут продолжать расти — в октябре стоимость продукции может подскочить на 5%. Таким образом, на полках магазинов не будет сыра, стоимостью дешевле 220 гривен за килограмм.

Отметим, что в Украине за год выросли цены на продукты питания. Так, стоимость сахара увеличилась на 88%, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, растительного масла — на 71,7%. Что еще подорожало в Украине — читайте в материале издания "Комментарии".





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