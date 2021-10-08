Цена сахара выросла на 88%: что подорожало в Украине больше всего

По данным Государственном службы статистики, стоимость сахара в сентября в годовом выражении (сравнительно с сентябрем 2020 года) увеличилась на 88%, а подсолнечного масла — на 71,7%. Об этом пишет УНИАН.

Цена сахара выросла на 88%: какие продукты подорожали в Украине больше всего - фото из открытых источников

Кроме того, значительно подорожали и куриные яйца — на 60,7%. Скачок цен отмечается и на хлеб, который подорожал на 17,2%, мясо — на 12,3%, макароны — на 10%.

В свою очередь, цена фруктов по сравнению с прошлым годом снизилась на 3,5%, а цена овощей выросла на 1,7%.

В статистическом ведомстве также рассказали о подорожании коммунальных тарифов. Так цена на водоснабжение, газ, электроэнергию и жилье выросла на 25,1%. Причиной тому является рост стоимости природного газа на 68,6% и электроэнергии на 36,6%.



Цена на транспорт выросла на 10,8% в первую очередь из-за подорожания топлива на 31,2%, проезда в железнодорожном транспорте на 11,3%.

Кроме того, изменились цены и на услуги. Так, в сентября образовательные услуги увеличились в цене на 16,9%, а услуги ресторанов и отелей на 7,4%.

Напомним, что, по словам аналитика ассоциации УКАБ Светланы Литвин, в 2021 году урожай сахарной свеклы в разы выше, нежели в прошлом году, что отразится на розничной стоимости сахара. Отмечается, что специалисты ожидают цену около 23-25 гривен за кило продукции по окончанию уборки урожая.

В целом, на протяжении нескольких месяцев украинцев больше всего волновала стоимость подсолнечного масла и сахара, которая существенно увеличилась. Но дорожают и другие необходимые продукты питания. О причинах увеличения — в материале издания "Комментарии".

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