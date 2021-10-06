В Украине прогнозируют рекордный урожай подсолнечника: что будет с ценами на растительное масло

В 2021 году украинские аграрии ожидают рекорд урожая масличных культур за все годы наблюдений, но стоимость растительного масла не спешит снижаться. Об этом рассказала директор по маркетингу "АПК-Информ" Ирина Озип, пишет ТСН.

Подсолнечное масло - фото из открытых источников

В этом году могут собрать 16,8 млн тонн подсолнечника за счет увеличения площадей и роста уровня урожайности. Однако цены на агропродукцию украинских производителей все равно высокие.

По словам Озип, главными факторами, которые влияют на цены, является высокий уровень стоимости в основных странах-экспортерах вследствие снижения производства и сдерживания продаж украинским фермерам. Однако в аграрной среде ожидают, что хороший урожай может сохраниться на протяжении всего сезона.

В свою очередь, профильный портал GrainTrade ожидает постепенный спад стоимости подсолнечного масла. На прошлой же неделе, цены на растительное масло на мировых рынках подскочили из-за высоких цен на топливо, а также в ожидании активизации спроса.

Отметим, что в течение последних месяцев украинских потребителей больше всего смущал рост цен на подсолнечное масло и сахар, которые существенно добавляли в цене. Но сейчас они несколько дешевеют, а вот дорожают другие продукты питания. Почему это происходит, порталу "Комментарии" рассказала аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин.

Также в материале нашего издания сообщалось, что, по данным экономических экспертов, в на украинских рынках каждый месяц увеличивается стоимость молока. Согласно подсчетам, за последний месяц цена на молоко увеличилась на 65 копеек, и теперь стоимость литра продукции стоит практически 22 гривны.

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