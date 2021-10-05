В течение последних месяцев украинских потребителей больше всего смущал рост цен на подсолнечное масло и сахар, которые существенно добавляли в цене. Но сейчас они несколько дешевеют, а вот дорожают другие продукты питания. Почему это происходит, порталу "Комментарии" рассказала аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин.

В Украине дорожают продукты питания: эксперт назвала основные причины - Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперт напоминает, что сентябре 2021 цена на подсолнечное масло и сахар была практически без изменений. Сахар даже снизился на 2%. Так, по состоянию на начало октября, 1 кг сахара стоит около 27,60 грн, а подсолнечное масло — 68,50 грн за 1 литр. Ожидание хороших урожаев на семена подсолнечника и сахарной свеклы дает основания для стабилизации цены.





"В течение сентября 2021 ощутимо выросли цены на различные виды мяса. По состоянию на начало октября, по сравнению с началом сентября увеличились розничные цены на говядину на 12% (около 179,50 грн / 1 кг), курятину на 6% (105 грн / кг) и свинину на 4% (122,20 грн / кг). Основной причиной такого роста цен на мясо является сокращение поголовья крупного рогатого скота (КРС), свиней и птицы за значительного подорожания зерновых культур и кормов, соответственно . Если раньше тенденция сокращения поголовья касалась только КРС, то сейчас она впервые за десятилетие задела и птицу, а также поголовья свиней в хозяйствах населения", — продолжает Светлана Литвин.

По словам аналитика, для определенной категории характерен сезонный рост цен. К таким товарам относятся и овощи так называемого "борщевого набора". Так, в течение сентября 2021 цена на капусту белокочанную выросла на 19% до 7,05 грн за кг, по состоянию на начало октября, цена свеклы — на 14% до 7,30 грн / кг, лука — на 12% до 9,05 грн / кг, картофеля — на 9% до 11,45 грн / кг.

Основная причина роста цен на эти продукты питания сейчас — это окончание сбора их урожая и прекращения реализации этой продукции производителями непосредственно "с поля" по более дешевой цене. Далее эти овощи перемещаются в склады длительного хранения, откуда они постепенно реализуются до следующего урожая.

"Именно из-за фактора сезонности также меняются цены на яблоки и яйца. За последние месяцы розничная цена на яблоки снизилась на 23%, и на начало октября составляет около 11,90 грн / кг. Сейчас наблюдается максимальное предложение яблок благодаря разгару сбора урожая, поэтому на прилавки попадают в достаточном количестве яблоки по невысокой цене, которые не пригодны к длительному хранению или у производителей нет возможности их хранить, что и привело ко снижению цены", — объясняет Светлана Литвин.

По словам эксперта, влияние сезонности привело к росту цены на яйца куриные. В течение сентября цена на яйца выросла на 8% и составляет около 35,20 грн за 10 штук. Основная причина роста — уменьшение предложения от хозяйств населения из-за снижения температуры и яйценоскости кур.

Ранее эксперты озвучили прогноз цен на продукты в Украине в октябре.





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