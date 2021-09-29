Какие продукты подорожают в октябре: эксперты озвучили прогноз

Какие продукты и почему могут стать в октябре дороже? Какие – дешевле? Эксперты прояснили ситуацию для портала "Комментарии".

Прогноз цен на продукты на октябрь - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Цены в Украине пока одни из самых низких в регионе

По словам экономиста инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрея Ярмака, подешеветь может яблоко.

"Сезонные же товары, такие как тепличные овощи, обычно в это время растут в цене. Цены на картофель и традиционные овощи, скорее всего, будут сравнительно стабильными, т.к. завершается уборки и их предложение высоко. Вырасти они могут, лишь потому, что вырастет экспорт", – прогнозирует Андрей Ярмак.

Он акцентирует, что цены в Украине пока одни из самых низких в регионе. И мы, например, экспортируем уже овощи и картофель в Беларусь.

За счет роста цены на газ, пойдет в рост цена на хлебобулочные изделия, на отдельные виды мяса

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что на сезонный фактор подорожания накладывается еще и инфляционно-глобальный, куда входит и рост цен на энергоносители.

"В итоге растут цены на сельскохозяйственное сырье, но не только. Всё, что связано с сырьевым компонентом, будет дорожать, тем более, в том числе за счет роста цен на энергетические ресурсы, – прогнозирует эксперт. – Цена на газ потянет за собой рост стоимости товаров, связанных с использованием газа при их производстве, с отоплением. Плюс – транспортировка. Часть авто работает на газу. К тому же происходит рост цен на бензин. Так что в ближайшее время будет как сезонное подорожание овощей-фруктов (с открытого грунта их собирают всё меньше в связи с похолоданием, а тепличные будут стоить в разы дороже, опять же, из-за роста цен на отопление), так и связанное с мировыми тенденциями".

По словам Алексея Куща, за счет роста цены на газ, пойдет в рост цена на хлебобулочные изделия, на отдельные виды мяса.

"Повысится цена на различные крупы, к примеру, на рис. В процентном отношении тут может быть такая же динамика, как была с гречкой. Сказывается рост цен на мировых рынках, рост потребления риса при дефиците этого продукта", – поясняет эксперт.

А вот подсолнечное масло, по мнению Алексея Куща, дорожать не должно.

"На мировых рынках оно уже подешевело на 10-15%, – отмечает он. – Но у нас в этом плане есть определенная "ценовая жесткость". Цены в Украине растут всегда более сильными темпами, чем в мире. При этом, когда цены в мире падают, у нас они или не снижаются, или снижаются незначительно".

Ранее эксперты озвучили для портала "Комментарии" экономический прогноз для Украины на октябрь.

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