Экономический прогноз для Украины на октябрь: каких важных событий ожидать

Эксперты озвучили для издания "Комментарии" экономический прогноз на октябрь и рассказали, какие важные экономические события могут произойти в Украине, какие законы, указы, постановления, которые облегчат или усложнят жизнь бизнесу, могут появиться, как на экономике страны может отразиться внешнеполитическая, внутриполитическая и эпидемиологическая ситуации.



Экономический прогноз - фото из открытых источников

Важно, как будет разрешена проблема роста цены на газ

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что сложно что-то прогнозировать в условиях нынешней неопределенности. Но, тем не менее, некоторые моменты стоит обозначить.

"Во-первых, важно, как будет разрешена проблема роста цены на газ. Примут ли какие-то определенные решения, которые дадут ответы на актуальный вопрос – что делать с рекордными европейскими ценами на газ (1000 долларов за тысячу кубов)? Как это отразится на Украине? Будет ли некое регулирование? Потому что нынешняя привязка к европейским хабам – убийственная для нас в создавшихся условиях, – отмечает эксперт. – Второй важный момент – деятельность Верховной Рады, – уверен экономист. – И в связи с законом о госбюджете (какие будут изменения, в какую сторону, что захотят депутаты, что посоветует МВФ), и в связи со злосчастным законопроектом №5600 (т.н. "ресурсный", увеличивающий налоги и рентные платежи).

Пока он из повестки ВР исчез. Но вполне вероятно, в октябре может всплыть опять. В какой форме – пока остается загадкой. Безусловно, будут текущие моменты, связанные с реализацией закона об олигархах, с тем, что у нас с 1 сентября идет налоговая амнистия (но очень вяленько)".

По мнению Алексея Плотникова, влиять на экономику Украины будут и внешние факторы: миссия МВФ (дадут — не дадут очередной транш), цены на наш экспорт (продукция АПК, руда, металл), новое правительство Германии (которое может попытаться оживить нормандский формат), вероятный запуск "Северного потока-2" (но там еще не будет полной мощности).

Скажутся на экономике и карантинные ограничения, которые в октябре могут стать еще жестче, дойдя до локдауна, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, подчеркивает Алексей Плотников.

Повлияет на экономическую ситуацию октября достаточно неожиданный шаг Кабмина о принятии на себя функций набсовета "Нафтогаза"

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что на октябрьской повестке дня Рады, кроме проекта госбюджета, есть два самых интересных момента.

"Первый – второе чтение законопроекта №5600, к которому было подано около 12 тысяч поправок. В любом варианте, в котором он бы ни был принят, этот документ существенно ухудшит текущее положение всех бизнесов – от ФОПов до олигархов. Если его примут во втором чтении, можно ожидать снижения деловой активности, роста цен, увеличения оттока рабочей силы из Украины – со всеми сопутствующими последствиями", – прогнозирует эксперт.

Вторым важным блоком законопроектов он называет т.н. ФОПовские.

"Речь об изменениях в упрощенной налоговой системе, об отмене обязательного использования регистраторов рассчетно-кассовых операций (РРО). Их выносили недавно на внеочередную сессию парламента, но из-за не присутствия в зале необходимого количества нардедпов, они не набрали нужного количества голосов. При этом никто как бы "против" не был. Просто физически не было необходимого числа парламентариев. Так что есть шансы, что эти законопроекты будут всё же рассмотрены в ближайшее время", – отмечает эксперт.

По его мнению, безусловно, повлияет на экономическую ситуацию октября достаточно неожиданный шаг Кабмина о принятии на себя функций набсовета "Нафтогаза".

"Это попытка, наконец-то, пусть и в ручном режиме, поруководить этим "госпредприятием" (в кавычках, потому что "Нафтогаз" давно вышел за пределы госкорпорации что документально, что фактически). Возможно, данный шаг поможет удержать зимой цены на газ. Что благоприятно скажется на общеэкономической ситуации, на бюджетах регионов, – подчеркивает Юрий Гаврилечко. – Одна незадача – совершенно неизвестно, какие объемы этого газа есть и будут в наличии от правительства. Ведь то, что сконцентрировано в наших подземных газовых хранилищах (ПГХ) – это часть технологического газа (около 4 млрд кубометров), часть коммерческого (сторонних компаний, который просто там хранится) – от 6 до 9 млрд кубов. Так что 18,5 млрд кубов, о которых говорил премьер Шмыгаль в прошлую пятницу, вовсе не означает, что это всё может быть направлено украинским потребителям по приемлемой цене. И по каким расценкам будет выкупать "чужой" газ правительство – пока сложно сказать. Потому я бы не давал сейчас, как некоторые, победных реляций об огромных запасах газа, которые позволят нам спокойно пережить отопительный сезон. Но сам по себе факт, что Кабмин наконец решил взять на себя руководство "Нафтогазом" – позитивный момент, на мой взгляд. Это позволит, пусть и с помощью прямого ручного управления, удержать цены на газ".

Что касается внешнеполитического фактора, то в лучшем случае – ничего не произойдет, считает эксперт. Он поясняет:

"Главное европейское событие сейчас – это формирование нового правительства в Германии. И пока будут идти эти процессы, никаких экстраординарных решений ни ЕС, ни отдельные его страны принимать не будут. Так что уровень внешнеполитического воздействия на Украину снизится".

А когда на нас не обращают внимания, обычно у нас ситуация спокойнее, чем когда нам активно "помогают", отмечает Юрий Гаврилечко.

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