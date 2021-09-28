Экономический прогноз для Украины на октябрь: каких важных событий ожидать

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Елизавета Черных
Эксперты озвучили для издания "Комментарии" экономический прогноз на октябрь и рассказали, какие важные экономические события могут произойти в Украине, какие законы, указы, постановления, которые облегчат или усложнят жизнь бизнесу, могут появиться, как на экономике страны может отразиться внешнеполитическая, внутриполитическая и эпидемиологическая ситуации.
Экономический прогноз - фото из открытых источников
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что сложно что-то прогнозировать в условиях нынешней неопределенности. Но, тем не менее, некоторые моменты стоит обозначить.
Пока он из повестки ВР исчез. Но вполне вероятно, в октябре может всплыть опять. В какой форме – пока остается загадкой. Безусловно, будут текущие моменты, связанные с реализацией закона об олигархах, с тем, что у нас с 1 сентября идет налоговая амнистия (но очень вяленько)".
По мнению Алексея Плотникова, влиять на экономику Украины будут и внешние факторы: миссия МВФ (дадут — не дадут очередной транш), цены на наш экспорт (продукция АПК, руда, металл), новое правительство Германии (которое может попытаться оживить нормандский формат), вероятный запуск "Северного потока-2" (но там еще не будет полной мощности).
Скажутся на экономике и карантинные ограничения, которые в октябре могут стать еще жестче, дойдя до локдауна, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, подчеркивает Алексей Плотников.
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что на октябрьской повестке дня Рады, кроме проекта госбюджета, есть два самых интересных момента.
Вторым важным блоком законопроектов он называет т.н. ФОПовские.
"Речь об изменениях в упрощенной налоговой системе, об отмене обязательного использования регистраторов рассчетно-кассовых операций (РРО). Их выносили недавно на внеочередную сессию парламента, но из-за не присутствия в зале необходимого количества нардедпов, они не набрали нужного количества голосов. При этом никто как бы "против" не был. Просто физически не было необходимого числа парламентариев. Так что есть шансы, что эти законопроекты будут всё же рассмотрены в ближайшее время", – отмечает эксперт.
По его мнению, безусловно, повлияет на экономическую ситуацию октября достаточно неожиданный шаг Кабмина о принятии на себя функций набсовета "Нафтогаза".
Что касается внешнеполитического фактора, то в лучшем случае – ничего не произойдет, считает эксперт. Он поясняет:
А когда на нас не обращают внимания, обычно у нас ситуация спокойнее, чем когда нам активно "помогают", отмечает Юрий Гаврилечко.
Ранее эксперты, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Украине в октябре.
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