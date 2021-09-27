Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Украине в октябре: озвучен прогноз

Эксперты для издания "Комментарии" озвучили прогноз тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на октябрь, рассказав, чего ждать украинцам и на какие шаги может пойти власть, чтобы сдержать тарифы, рост которых может привести к протестам.

Коммунальные тарифы - фото из открытых источников

Все возможные протесты по поводу роста тарифов будут ставиться в вину местной власти

Специалист по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по госуправлению, профессор Геннадий Рябцев уверен, что с началом отопительного сезона вырастут тарифы на централизованное отопление и подогрев воды.

"Рост составит от 30% до 70% – в зависимости от региона. Разброс объясняется различными возможностями органов местного самоуправления, на которые Кабмин возложил ответственность за формирование данных тарифов. К сожалению, эти возможности ограничены, – отмечает эксперт. – Мне неизвестен ни один регион, ни один населенный пункт, где местная власть сохранила бы тарифы на прошлогоднем уровне".

Несмотря на уверения Кабмина, что теплокоммунэнерго (ТКЭ) будут получать газ по 7,42 грн за куб, местная власть не сможет не повышать тарифы, считает Геннадий Рябцев. Он поясняет:

"Объявленная правительством цена относиться только к домохозяйствам. Школы, больницы, детсады, коммунальные предприятия, промышленные потребители будут получать газ, а следовательно и тепловую энергию, по т.н. "рыночным ценам". Под которыми подразумеваются спекулятивные газовые котировки, что не имеют ничего общего с европейским рынком и ценами на нем, – говорит Геннадий Рябцев. – Учитывая, что Кабмин настаивает на том, что эти котировки – рыночные, никаких соответствующих действий он предпринимать не намерен. Так что все возможные протесты по поводу роста тарифов будут ставиться в вину местной власти".

Однозначно произойдет подорожание централизованного отопление и горячего водоснабжения – в среднем 30-70%, в зависимости от региона

Эксперт по вопросам в сфере ЖКХ, основательница ОО "УПС", председатель ОО "Кирилловский Гай", владелица малого бизнеса Кристина Ненно позитивным моментом называет то, что власть прислушалась к экспертному сообществу, к специалистам – и вернула льготный тариф на электроэнергию для тех, кто потребляет до 250 киловатт-часов в месяц.

"Он будет составлять 1,44 грн – и будет действовать с 1 октября, – напоминает эксперт. – Для тех же, кто потребляет более 250 кВт-ч, тариф останется неизменным — 1,68 грн. При этом нужно учитывать, что темнеет уже раньше. Так что существенной разницы в тарифе мы не почувствуем, поскольку фактически увеличим потребление электроэнергии. Так что льготные 1,44 грн, лишь немного помогут тем, кто экономит и считает каждую копейку".

Куда хуже ситуация с отоплением и горячей водой. Кристина Ненно отмечает, что в предыдущие годы была заложена цена на отопление всеми предприятиями ТКЭ в 4-5 грн за кубометр. А сейчас речь идет о 9,5 грн.

"Это означает, что у нас однозначно произойдет подорожание централизованного отопление и горячего водоснабжения – в среднем 30-70%, в зависимости от региона. Поскольку ценообразованием сейчас занимаются местные органы власти, проекты решений о стоимости тепла и горячей воды у них уже есть на официальных сайтах, но за них должны проголосовать местные советы. И окончательно им предстоит принять соответствующее решение до начала отопительного сезона. То есть, ориентировочно, до 10-15 октября", – поясняет эксперт.

По ее словам, в Киеве, к примеру, мэр Виталий Кличко пообещал, что централизованное отопление и горячее водоснабжение дорожать для населения не будут. Но есть немаловажный нюанс.

"Для юридических лиц, то есть для бизнеса, подорожание произойдет, – отмечает Кристина Ненно. – И оно уже есть. А те же ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома) относятся к юрлицам. И если мы говорим о котельных, которые находятся на крыше, и централизованное отопление поступает именно оттуда, то ОСМД будут вынуждены покупать газ по рыночным ценам. И в сентябре они уже получили "предложение" — от 25 до 31 грн за кубометр. То же самое касается подорожания тепла для общественных учреждений: детсадов, школ, больниц и других бюджетных учреждений".

Эксперт акцентирует, что сейчас органы местного самоуправления разрабатывают механизм, чтобы не повышать цены на коммунальные услуги.

"Среди таких мер — компенсация предприятиям из местного бюджета. Но в Украине очень мало таких бюджетов на местах, где есть свободные средства на эту компенсацию, – говорит Кристина Ненно. – Параллельно с этим было заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, что Кабмин готов помогать местным властям, чтобы не произошло резкого поднятия тарифов. И к правительству, насколько известно, уже обратились руководители некоторых городов с просьбой разработать план, программу, постановление — механизм для такого рода субвенций".

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