Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, ожидать ли украинцам изменений на рынке недвижимости в октябре и какие факторы могут на это повлиять.

Рынок недвижимости в Украине: что будет с ценами на жилье в ближайшие месяцы - фото из открытых источников

Вряд ли в октябре возможны какие-либо существенные (глобальные) ценовые изменения

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита отмечает, что по оценкам АСНУ в ближайшие месяцы, а именно в октябре-декабре, на вторичном рынке жилья будет наблюдаться относительная ценовая стабильность.

"Рост цен возможен преимущественно в сегменте наиболее востребованных квартир (1,-2-комнатные площадью до 50 м2, расположенных в удачных локациях в надлежащем техническом состоянии). Октябрь — это один из пиковых месяцев для рынка жилья, "высокий сезон". Но после начала пандемии мы наблюдаем, что сезонность уже не является ключевым фактором активности на рынке. В этом году наибольшая активность наблюдалась со второй половины мая по август. Поэтому вряд ли в октябре возможны какие-либо существенные (глобальные) ценовые изменения. Скажу больше: в последние две недели мы наблюдаем значительный спад активности покупателей, соответственно рост цен прекратился. То есть, очевидно, что октябрь не будет столь активным, как это было до 2020 года", – говорит Юрия Пита.

Согласно прогнозу АСНУ, до конца года стоимость жилья на вторичном рынке может увеличиться максимум до 5% в зависимости от качественных характеристик квартиры, месторасположения, площади и пр.

"При этом, ожидаемо, что наибольший рост — до 5% — возможен в крупных городах, таких как Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов. В остальных областных центрах рост вряд ли превысит 2,5-3%. Естественно данные прогнозы не учитывают экономическую ситуацию в стране, уровень инфляции, последствия пандемии, – уточняет Юрий Пита. – Но на конец сентября пока нет никаких предпосылок к резким ценовым скачкам, сокращению существующего спроса или предложения".

Что касается возможного локдауна, то, по мнению эксперта, в случае его объявления, цены на жилье вряд ли изменятся.

"На рынке, как это было в 2020 году, возможно увеличение отложенного спроса на фоне сокращения сделок. Но после завершения локдауна в течение 1,5-2 месяцев весь отложенный спрос будет реализован, – считает Юрий Пита. – Подчеркну: на данный момент при существующем балансе спроса и предложения, в октябре вряд ли возможны резкие ценовые колебания. Ценовая ситуация на вторичном рынке жилья достигла своего максимума".

Сейчас цены на вторичном рынке достигли максимального экономически обоснованного пика

Владимир Шалаев, генеральный директор компании "Увекон", которая занимается, в том числе, анализом рынка недвижимости, отмечает:

"По оценкам аналитиков Геопортала "Увекон", ценовая ситуация на рынке жилья в ближайшие месяцы будет достаточно стабильной. Тенденции последних двух месяцев свидетельствуют о том, что темпы удорожания жилья понемногу спадают".

Эксперт акцентирует, что рынок жилья достаточно цикличен: после нескольких лет удорожания жилья всегда наступает период ценовой стабильности, которая проявляется в незначительных ценовых колебаниях.

"Можем сказать, что сейчас цены на вторичном рынке достигли максимального экономически обоснованного пика. И в ближайшие пару месяцев мы увидим лишь инерционные процессы — в зависимости от качества жилья, локации, технического состояния квартиры, качества ремонта и пр. рост цен в октябре-ноябре не превысит 3-5%. При этом наиболее ощутимая ценовая динамика возможна в сегменте малогабаритных 1,-2-комнатных квартир преимущественно советской застройки. Именно такие квартиры концентрируют до 65% существующего спроса", – поясняет Владимир Шалаев.

Эксперт подчеркивает, что возможный локдаун также может сказаться на рынке жилья.

"В случае объявления локдауна уже в октябре, что на данный момент пока выглядит маловероятным, спрос на вторичном рынке может сократиться на 30%, – прогнозирует эксперт. – Но вместе с тем, на ценах это вряд ли скажется. Все прекрасно понимают, что локдаун — это временное явление, которое никак не перечеркивает потребность граждан в собственном жилье. Отдельно стоит сказать, что экономическая ситуация в стране, курс национальной валюты по отношению к доллару США также могут стать весомыми факторами в вопросе ценообразования. Но на данный момент нет предпосылок к тому, что конъюнктура спроса и предложения как-то изменится".

Ранее эксперт озвучил прогноз цен на продукты в октябре.

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