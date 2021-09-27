Дешевле вряд ли что-то станет: эксперт озвучил прогноз цен на продукты в Украине

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин озвучил для издания "Комментарии" прогноз цен на продукты в октябре, рассказав, как изменятся ценники и почему.

Прогноз цен на продукты на октябрь - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

"Дешевле вряд ли что-то станет. У нас сейчас этап самых низких цен, период сбора урожая. Дальше всё будет только дорожать. К примеру, хлеб в октябре вырастет примерно на 1,5%. Практически все сорта", — отметил эксперт.

По словам Пендзина, более-менее стабильными будут цены на подсолнечное масло. По крайней мере, до окончания сбора семечки. Максимум – рост на 0,5%.

Сахар также будет более-менее стабилен в цене (0,5%, максимум – 1% роста). Ажиотажный летний спрос на него закончился, а сахар нового урожая еще не появился.

"Овощная группа, борщевой набор будут расти в цене. Около 2-3% прибавит в цене почти всё. Но пока идет поступление продукции с открытого грунта, примерно до середины октября, если заморозков не будет, серьезного роста цен на этот вид продукции не произойдет", — добавил экономист.

Цены на молоко, по словам Олега Пендзина, также пойдут вверх. Животных переводят на закрытое содержание, уводят с открытых пастбищ, уже холодно. Как следствие – будет падать объем молочного сырья, а потому цена увеличится, но не сильно. Это будет зависеть от погодных условий. Если в первые недели октября будет тепло, бабье лето, то рост цен на молокопродукцию мы увидим, скорее всего, к концу месяца.

"Стоимость мяса вряд ли будет сильно расти. В октябре нет серьезных праздников, предметов для роста спроса. Максим 1,5-2% вырастут в цене свинина, говядина. Курятина может вырасти чуть больше, потому что на мировом рынке цена идет вверх на кукурузу (корм для кур). Но запредельных цифр точно не будет", — резюмировал Олег Пендзин.

Ранее издание "Комментарии" писало, что за последнюю неделю в Украине значительно упали цены на столовую свеклу.





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