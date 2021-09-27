Дешевле вряд ли что-то станет: эксперт озвучил прогноз цен на продукты в Украине

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Елизавета Черных
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин озвучил для издания "Комментарии" прогноз цен на продукты в октябре, рассказав, как изменятся ценники и почему.
Прогноз цен на продукты на октябрь - коллаж "Комментарии" Д.Романюк
По словам Пендзина, более-менее стабильными будут цены на подсолнечное масло. По крайней мере, до окончания сбора семечки. Максимум – рост на 0,5%.
Сахар также будет более-менее стабилен в цене (0,5%, максимум – 1% роста). Ажиотажный летний спрос на него закончился, а сахар нового урожая еще не появился.
Цены на молоко, по словам Олега Пендзина, также пойдут вверх. Животных переводят на закрытое содержание, уводят с открытых пастбищ, уже холодно. Как следствие – будет падать объем молочного сырья, а потому цена увеличится, но не сильно. Это будет зависеть от погодных условий. Если в первые недели октября будет тепло, бабье лето, то рост цен на молокопродукцию мы увидим, скорее всего, к концу месяца.
Ранее издание "Комментарии" писало, что за последнюю неделю в Украине значительно упали цены на столовую свеклу.
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