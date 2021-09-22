В Украине подешевел популярный овощ: названа новая цена

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Денис Подставной
За последнюю неделю в Украине значительно упали цены на столовую свеклу. На это, по большей части, повлиял рост предложения на рынке. Об этом пишет SEEDS, ссылаясь на AgroTimes.
Цены на свеклу в Украине. Фото из открытых источников
По данным издания, сейчас проходит сезон сбора свеклы. Фермеры вынуждены снижать цены на овощ, поскольку предложение резко выросло на рынках. Так, цены уже стали ниже на 2-3 гривны, в сравнении с прошлой неделей.
Сейчас килограмм свеклы можно приобрести в среднем по цене от 10 до 20 гривен. А вот оптовая цена, к примеру, на оптовом рынке "Нежданная" (Херсонская область), упала до 6 грн за 1 кг. Поскольку в продажу массово поступает свекла нового урожая, стоимость резко падает.
Однако уже вскоре, по прогнозам аналитиков, цены на свеклу вновь вырастут. После наступления морозов стоимость станет выше примерно на 1 — 1,50 грн за килограмм. В связи с этим, фермерам выгоднее будет продать урожай через некоторое время, когда цены вновь станут стабильными.
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