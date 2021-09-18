В Украине резко подешевел популярный овощ: названа новая цена

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Денис Подставной
С конца прошлой недели до сегодняшнего дня в Украине значительно упали цены на тепличные огурцы. Об этом пишет издание East Fruit.
Цены на огурцы в Украине. Фото из открытых источников
Представители тепличных комбинатов отмечают, что спад цен довольно ожидаем, поскольку ежедневно предложение огурца второго оборота на рынке растет. Вместе с тем остается небольшой спрос, что влияет на конечную стоимость овоща.
Сейчас килограмм тепличных огурцов обойдется покупателю от 10 до 15 гривен. Стоит отметить, что еще в конце прошлой недели его цена была выше на целых 35%.
Производители заявляют, что занижают цену на тепличные огурцы из-за маленького спроса. В этом году им не удалось избежать спада цен даже при том условии, что конкуренция со стороны огурца открытого грунта была значительно снижена. Даже в сравнении с прошлым годом сейчас стоимость огурцов намного ниже.
В 2020 году к середине сентября цена на тепличные огурцы была на 16% больше, нежели сейчас. Представители тепличных комбинатов не исключают, что цены могут в ближайшее время упасть еще больше.
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