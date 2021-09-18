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В Украине резко подешевел популярный овощ: названа новая цена

В сравнении с прошлой неделей цены упали на 35%

сегодня, 16:45
Автор:

Денис Подставной

С конца прошлой недели до сегодняшнего дня в Украине значительно упали цены на тепличные огурцы. Об этом пишет издание East Fruit.

В Украине резко подешевел популярный овощ: названа новая цена

Цены на огурцы в Украине. Фото из открытых источников

Представители тепличных комбинатов отмечают, что спад цен довольно ожидаем, поскольку ежедневно предложение огурца второго оборота на рынке растет. Вместе с тем остается небольшой спрос, что влияет на конечную стоимость овоща. 

Сейчас килограмм тепличных огурцов обойдется покупателю от 10 до 15 гривен. Стоит отметить, что еще в конце прошлой недели его цена была выше на целых 35%. 

Производители заявляют, что занижают цену на тепличные огурцы из-за маленького спроса. В этом году им не удалось избежать спада цен даже при том условии, что конкуренция со стороны огурца открытого грунта была значительно снижена. Даже в сравнении с прошлым годом сейчас стоимость огурцов намного ниже. 

В 2020 году к середине сентября цена на тепличные огурцы была на 16% больше, нежели сейчас. Представители тепличных комбинатов не исключают, что цены могут в ближайшее время упасть еще больше.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало, что в Украине подорожали сразу несколько овощей, пользующихся большим спросом на рынке. Фермеры рассказали, почему так произошло и являются ли эти цены приемлемыми. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" писал, что в Украине прогнозируют повышение стоимости на молочную продукцию. Аналитики из Ассоциации производителей молока заявили, что основной причиной увеличения  цены является уменьшение предложения сырого молока. Подробнее читайте в материале на нашем сайте


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Источник: https://east-fruit.com/novosti/v-ukraine-obvalilis-tseny-na-teplichnyy-ogurets/
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