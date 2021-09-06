В Украине изменятся цены на молочную продукцию: в чем причина

На территории Украины прогнозируют подорожание молочных продуктов. Об этом сообщили в эфире телепрограммы "Cніданок з 1+1".

В Украине изменятся цены на молочную продукцию - фото из открытых источников

По словам аналитиков из Ассоциации производителей молока, основной причиной увеличения стоимости является уменьшение предложения сырого молока. В связи с этим эксперты ожидают подорожание продукции на 30 копеек в течении двух месяцев.

При этом специалисты добавляют, что цена будет в большей мере зависеть от стоимости кормов и урожая.

Отметим, что Украине прогнозируется дефицит картофеля. Эксперты аграрной отрасли в этом году жалуются на низкий урожай овоща, а также его качество. Специалист утверждают, что картофель мелкий — не более 30 миллиметров в диаметре. В прошлых сезонах такой урожай перерабатывали на крахмал или же скармливали скоту. Но сейчас такую картошку поставляют на рынок. Однако, отмечают эксперты, на стоимость овоща урожай не влияет.

Также стоит добавить, что грядущая зима может стать весьма сложной для жителей страны, которые привыкли к богатому урожаю картофеля. Согласно прогнозам, цена любимого многими овоща может увеличиться к небывалым высотам, а его качество будет желать лучшего.

В материале интернет-издания "Комментарии" также сообщалось, что, по данным Министерства финансов, в июле годовая инфляция ускорилась от 9,5% до 10,2. Подобные показатели не были зафиксированы в стране с 2018 года. Специалисты утверждают, что украинцам следует готовиться к тому, что стоимость некоторой продукции продолжит расти. Какие продукты больше всего подорожают осенью, читайте в материале.

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