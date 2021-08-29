Почему украинцам может зимой не хватить картофеля: прогнозы эксперта

Предстоящая зима может стать весьма непростой для украинцев, привыкших к богатому урожаю картофеля. По прогнозам экспертов, стоимость любимого многими овоща может подскочить к небывалым высотам, а его качество будет желать лучшего. По словам руководителя ЧП "Санрайз-Ч", агроэксперта Леонида Петрова, прямое воздействие на такой результат возымела погода.



Украинцам зимой может не хватить картофеля. Коллаж: 24 канал

Специалист поделился собственными наблюдениями за предложениями овощного рынка на личной Facebook-странице. Как говорит Петров, уже сейчас в большинстве супермаркетов продается картофель калибра 30-35 мм.

Согласно его информации, большинство торговцев этим овощем прогнозируют, что урожай-2021 сможет представить покупателям лишь "хороший средняк". Размеры таких картофелин даже не превысят размер в 50+ мм, что является стандартом, а будут колебаться от 4 до 5 см.

"Уже сейчас на полках супермаркетов лежит картофель калибра, который в прошлом году шел на крахмал и на корм животным", — с сожалением резюмирует Леонид Петров.

Как поясняет специалист, на подобное положение вещей непосредственно повлияло ухудшение погодных условий в этот аграрный сезон в Украине. Это и затяжные сильные дожди, и затяжная жара, и аномальные температуры в различные времена года.

По прогнозам Петрова, больше всего из-за погодных капризов пострадает картофель поздних сортов. При чем не слишком хорошие показатели будут характерны не только для объемов собранного урожая, но и для качества самого овоща.





Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на украинском рынке может резко упасть предложение на продажу некоторых овощей. Фермеры попросту отказываются их выращивать по ряду обоснованных причин. Какие именно овощи попали в немилость к агропроизводителям и почему, читайте в нашем материале.

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