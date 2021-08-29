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Главная Новости Бизнес Агро Почему украинцам может зимой не хватить картофеля: прогнозы эксперта
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Почему украинцам может зимой не хватить картофеля: прогнозы эксперта

Эксперты считают, что зимой привычный многим картофель будет продаваться по «космическим» ценам

сегодня, 10:09
Автор:

Вечканова Елена

Предстоящая зима может стать весьма непростой для украинцев, привыкших к богатому урожаю картофеля. По прогнозам экспертов, стоимость любимого многими овоща может подскочить к небывалым высотам, а его качество будет желать лучшего. По словам руководителя ЧП "Санрайз-Ч", агроэксперта Леонида Петрова, прямое воздействие на такой результат возымела погода.

Почему украинцам может зимой не хватить картофеля: прогнозы эксперта

Украинцам зимой может не хватить картофеля. Коллаж: 24 канал

Специалист поделился собственными наблюдениями за предложениями овощного рынка на личной Facebook-странице. Как говорит Петров, уже сейчас в большинстве супермаркетов продается картофель калибра 30-35 мм.

Согласно его информации, большинство торговцев этим овощем прогнозируют, что урожай-2021 сможет представить покупателям лишь "хороший средняк". Размеры таких картофелин даже не превысят размер в 50+ мм, что является стандартом, а будут колебаться от 4 до 5 см.

"Уже сейчас на полках супермаркетов лежит картофель калибра, который в прошлом году шел на крахмал и на корм животным", — с сожалением резюмирует Леонид Петров.

Как поясняет специалист, на подобное положение вещей непосредственно повлияло ухудшение погодных условий в этот аграрный сезон в Украине. Это и затяжные сильные дожди, и затяжная жара, и аномальные температуры в различные времена года.

По прогнозам Петрова, больше всего из-за погодных капризов пострадает картофель поздних сортов. При чем не слишком хорошие показатели будут характерны не только для объемов собранного урожая, но и для качества самого овоща.

Почему украинцам может зимой не хватить картофеля: прогнозы эксперта - фото 2

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на украинском рынке может резко упасть предложение на продажу некоторых овощей. Фермеры попросту отказываются их выращивать по ряду обоснованных причин. Какие именно овощи попали в немилость к агропроизводителям и почему, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как изменились цены на отдельные овощи и фрукты под конец августа.


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Источник: https://www.facebook.com/workleo/posts/4696855397012398
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comments

Обсуждения

Олег

сегодня, 09:56

Можно подумать, мы от своего урожая зависим. Прошлой зимой картофель был египетский и белорусский

Брат

сегодня, 09:44

Домайданились."Аграрна супердержава".

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