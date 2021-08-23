Украинские фермеры отказываются выращивать самые востребованные овощи: в чем причина

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Денис Подставной
На украинском рынке может резко упасть предложение на продажу некоторых овощей. Фермеры попросту отказываются их выращивать по ряду обоснованных причин. Об этом пишет издание AgroNews.
Фермеры отказываются выращивать некоторые овощи. Фото из открытых источников
Как рассказала источнику академик НААН Ануш Балян, овощеводы не хотят выращивать свеклу, огурцы, капусту и морковь, которые являются востребованными среди покупателей, потому как это стало большой проблемой.
Одной из главных причин является климатические изменения, а вместе с тем и недостаток влаги. Второй причиной являются типсы, представляющие собой насекомых-вредителей. Также на такое решение повлияла нерентабельность транспортировки, в случае с огурцами.
Ануш Балян отметила, что фермеры выбрасывают огурцы тоннами, как раз таки из-за нерентабельности транспортировки. На выращивание свеклы и моркови очень влияет климат. А что касается капусты, то этот урожай буквально атакуют трипсы. Бороться с ними довольно тяжело, поскольку они быстро приспосабливаются к пестицидам. А если говорить о более эффективных средствах по низкой цене, то они также нерентабельны.
Сейчас дальнейшим выращиванием этих овощей планируют заниматься лишь фермеры из западной части страны. По словам Балян, на Юге и Востоке ситуация на данный момент хуже и-за недостатка влаги.
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