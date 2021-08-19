В Украине дешевеют фрукты и овощи: названы актуальные цены

В августе некоторые фрукты и овощи упали в цене. В основном подешевели сезонные фрукты и ягоды. Об этом сообщает издание SEEDS, ссылаясь на AgroTimes.

Цены на овощи и фрукты в Украине. Фото из открытых источников

Эксперты сообщают, что перцы Хаски и Белозерка сейчас в среднем продаются по 7-20 гривен за один килограмм. А тот, который для переработки, покупатель и вовсе может забрать по три гривны за кг. Перец Геркулес сейчас в цене от 10 до 25 гривен за кг.

А последний месяц лета значительно подешевели арбузы. Сейчас они в среднем обходятся в 1-1,50 грн/кг. Однако же есть некоторые сорта, которые немного дороже. Цены на виноград сейчас следующие: от 20 до 55 гривен за один килограмм.

Стоимость персиков колеблется между 15 и 30 грн/кг. Дыня сейчас стоит в среднем пять гривен за один кг. Также подешевели в августе и яблоки с грушами. Первые сейчас можно купить за 12-16 грн/кг, вторые — от 20 до 25 грн/кг.

Что касается овощей, то картофель стал немного дешевле в последние дни. Килограмм сейчас обойдется покупателю от 3 до 5 гривен. Вместе с картошкой стала дешевле и морковь. Её цена также от 3 до 5 грн/кг. Свекла продается по цене 5 грн/кг, а лук — от 3 до 8 грн/кг. Огурцы на оптовых рынках выйдут на 12-15 грн/кг. Помидоры в цене от 5 до 12 гривен за один килограмм, а оранжевые томаты — от 6 до 16 грн/кг.

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