Сколько стоит украинский борщ: обновили цены на овощной набор

Стоимость продуктов в Украине продолжает увеличиваться с каждым месяцем. Наиболее ярко это подтверждается информацией Государственной службы статистики, которая проанализировала стоимость овощей, что входят в так называемый "борщевой набор", передает "Агроньюз".



В Украине выросла стоимость "борщевого набора" на 10,2%. Фото из открытых источников

Согласно проанализированным статистическим данным, за прошедший год кастрюля украинского борща в овощном эквиваленте (то бишь без учета мясных продуктов) выросла в цене на более, чем 10%.

Цены "подпрыгнули" на большинство овощных культур. Так, за свеклу сейчас просят около 15,12 грн (на почти 50% больше, чем в аналогичный период 2020 года), за морковь — 17,73 грн (на 22,4% больше), за лук — 11,49 грн за кило. К слову, стоимость лука тоже выросла весьма значительно — почти на 70%.

Наиболее порадовать покупателя могут разве что цены на картофель. В июле прошлого года за килограмм этого овоща в среднем запрашивали около 12,60 грн. В 2021 году статистика утверждает, что стоимость слегка упала — на 6,9%. Таким образом, кило картофеля в среднем по Украине стоил в июле около 11,79 грн.

Если подсчитывать общую стоимость "борщевого набора", то по сравнению с прошлым годом любимое многими украинцам блюдо стало готовить дороже на 10,2%. Если же сюда добавить еще и цены на мясо, которые также слегка выросли, то общий процент повышения будет еще больше.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине изменилась ценовая политика по отношению к некоторым овощам. Что подорожало, узнавайте в нашей публикации.

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