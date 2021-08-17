logo
Русский Українська

BTC/USD

45278.48

ETH/USD

3065.37

LTC/USD

170.50

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес Агро Сколько стоит украинский борщ: обновили цены на овощной набор
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько стоит украинский борщ: обновили цены на овощной набор

С 2020 года стоимость овощей из «борщевого набора» выросла на более 10%

17 августа 2021, 15:43
Автор:

Вечканова Елена

Стоимость продуктов в Украине продолжает увеличиваться с каждым месяцем. Наиболее ярко это подтверждается информацией Государственной службы статистики, которая проанализировала стоимость овощей, что входят в так называемый "борщевой набор", передает "Агроньюз".

Сколько стоит украинский борщ: обновили цены на овощной набор

В Украине выросла стоимость "борщевого набора" на 10,2%. Фото из открытых источников

Согласно проанализированным статистическим данным, за прошедший год кастрюля украинского борща в овощном эквиваленте (то бишь без учета мясных продуктов) выросла в цене на более, чем 10%.

Цены "подпрыгнули" на большинство овощных культур. Так, за свеклу сейчас просят около 15,12 грн (на почти 50% больше, чем в аналогичный период 2020 года), за морковь — 17,73 грн (на 22,4% больше), за лук — 11,49 грн за кило. К слову, стоимость лука тоже выросла весьма значительно — почти на 70%.

Наиболее порадовать покупателя могут разве что цены на картофель. В июле прошлого года за килограмм этого овоща в среднем запрашивали около 12,60 грн. В 2021 году статистика утверждает, что стоимость слегка упала — на 6,9%. Таким образом, кило картофеля в среднем по Украине стоил в июле около 11,79 грн.

Если подсчитывать общую стоимость "борщевого набора", то по сравнению с прошлым годом любимое многими украинцам блюдо стало готовить дороже на 10,2%. Если же сюда добавить еще и цены на мясо, которые также слегка выросли, то общий процент повышения будет еще больше.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине изменилась ценовая политика по отношению к некоторым овощам. Что подорожало, узнавайте в нашей публикации.

Также на портале вы можете прочесть о том, какие фрукты и овощи входят в так называемый "список здоровья", рекомендованный представителями отечественного Минздрава.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://agronews.ua/news/stalo-vidomo-onovlenu-czinu-na-borshhovyj-nabir/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ