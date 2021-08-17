Сколько стоит украинский борщ: обновили цены на овощной набор

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Вечканова Елена
Стоимость
продуктов в Украине продолжает увеличиваться с каждым месяцем. Наиболее ярко
это подтверждается информацией Государственной службы статистики, которая
проанализировала стоимость овощей, что входят в так называемый "борщевой
набор", передает "Агроньюз".
В Украине выросла стоимость "борщевого набора" на 10,2%. Фото из открытых источников
Согласно проанализированным
статистическим данным, за прошедший год кастрюля украинского борща в овощном
эквиваленте (то бишь без учета мясных продуктов) выросла в цене на более, чем
10%.
Цены "подпрыгнули"
на большинство овощных культур. Так, за свеклу сейчас просят около 15,12 грн
(на почти 50% больше, чем в аналогичный период 2020 года), за морковь — 17,73
грн (на 22,4% больше), за лук — 11,49 грн за кило. К слову, стоимость лука тоже
выросла весьма значительно — почти на 70%.
Наиболее порадовать
покупателя могут разве что цены на картофель. В июле прошлого года за килограмм
этого овоща в среднем запрашивали около 12,60 грн. В 2021 году статистика утверждает,
что стоимость слегка упала — на 6,9%. Таким образом, кило картофеля в среднем
по Украине стоил в июле около 11,79 грн.
Если подсчитывать
общую стоимость "борщевого набора", то по сравнению с прошлым годом любимое
многими украинцам блюдо стало готовить дороже на 10,2%. Если же сюда добавить
еще и цены на мясо, которые также слегка выросли, то общий процент повышения
будет еще больше.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Украине изменилась ценовая политика по отношению к некоторым
овощам. Что подорожало, узнавайте в нашей публикации.
Также на портале
вы можете прочесть о том, какие фрукты и овощи входят в так называемый "список здоровья", рекомендованный представителями отечественного Минздрава.
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