В каких регионах самые высокие тарифы и цены на продукты - Госстат

BTC/USD
45278.48
ETH/USD
3065.37
LTC/USD
170.50
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
По данным Государственной службы статистики, за первый квартал 2021 года, жители Закарпатской области каждый месяц тратили на продукты питания 8373,91 грн. Это наибольший показатель среди всех украинских регионов, передает УНИАН.
В каких регионах самые высокие тарифы и цены на продукты - фото из открытых источников
Согласно опубликованным подсчетам, второе место по расходам семьи на продукты занимает Ивано-Франковская область (6904,19 грн), а на третьем месте располагается Волынская область (6176,11 грн).
Госстат также подсчитал и расходы жителей разных регионов на коммунальные услуги. Так, платежки на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива дороже всего обходятся жителям столицы (3188, 65 грн), затем - Закарпатской области (2651,96 грн), и на третьем месте по расходам Киевская область (2571,18 грн).
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в этом году украинцам не стоит ожидать дешевых яблок на рынках и прилавках магазинов. По слова экспертов, стоимость яблок будет крайне неутешительной — при низком урожае цена за килограмм будет высокой. Согласно прогнозу фермеров, цены на некоторые сорта могут достигать порядка 70 гривен за килограмм.
В материале нашего издания также говорилось, что в Украине в период с июня по июль подорожала некоторая группа продуктов питания. Вместе с тем на некоторые товары цены стали ниже. Так, за один месяц больше всего в стране подорожали колбасные изделия. В июне их средняя цена по Украине составляла 110,63 грн за один килограмм, а в следующем месяце стоимость выросла до 113,56 грн за килограмм. Следом за колбасами идет куриное филе. Цена на этот продукт изменилась на 2,08 грн/кг. Теперь килограмм куриного филе обойдется потребителю в 109,70 грн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости