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Главная Новости Бизнес Агро Эксперты озвучили неутешительный прогноз цен на яблоки: дешевых не будет
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Эксперты озвучили неутешительный прогноз цен на яблоки: дешевых не будет

Цена на некоторые сорта может достигать 70 гривен за килограмм

сегодня, 09:53
Автор:

Елизавета Черных

В этом году украинцам не стоит ожидать дешевых яблок на рынках и прилавках магазинов. Об этом сообщили в эфире "Cніданок з 1+1", передает ТСН. 

Эксперты озвучили неутешительный прогноз цен на яблоки: дешевых не будет

Эксперты озвучили неутешительный прогноз цен на яблоки - фото из открытых источников

По слова экспертов, стоимость яблок будет крайне неутешительной — при низком урожае цена за килограмм будет высокой. Согласно прогнозу фермеров, цены на некоторые сорта могут достигать порядка 70 гривен за килограмм. 

Главной причиной подорожания являются неблагоприятные погодные условия, которые спровоцировали низкий урожай не только зерновых и косточковых. Фермеры также отмечают, что яблок в этом году будет значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Напомним, что в стране на треть выросла стоимость дынь. В разгар сезона стоимость этой бахчевой культуры колеблется в пределах 11 гривен за килограмм. Специалисты считают, что подорожание продукции связано с низким предложением на рынках. Все дело в том, что некоторые фермеры уже не собирают ранний урожай, а поздний собирать еще не начинали. Его ожидают в конце августа или же в первые недели сентября. 

В материале издания "Комментарии" также говорилось, что в Украине в период с июня по июль подорожала некоторая группа продуктов питания. Вместе с тем на некоторые товары цены стали ниже. Так, за один месяц больше всего в стране подорожали колбасные изделия. В июне их средняя цена по Украине составляла 110,63 грн за один килограмм, а в следующем месяце стоимость выросла до 113,56 грн за килограмм.  Следом за колбасами идет куриное филе. Цена на этот продукт изменилась на 2,08 грн/кг. Теперь килограмм куриного филе обойдется потребителю в 109,70 грн.


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/eksperty-prognoziruyut-vysokie-ceny-na-yabloki-pochemu-1847968.html
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