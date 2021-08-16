В Украине подскочила цена на дыни: какая стоимость

В Украине на треть выросла цена на дыни. Об этом сообщили в эфире телепрограммы " Cніданок з 1+1", передает ТСН.

В Украине подскочила цена на дыни - фото из открытых источников

В разгар сезона стоимость этой бахчевой культуры колеблется в пределах 11 гривен за килограмм. Эксперты связывают такой скачок стоимости дынь со снижением предложения на рынке. Все дело в том, что некоторые фермеры уже не собирают ранний урожай, а поздний собирать еще не начинали. Его ожидают в конце августа или же в первые недели сентября.

Кроме того, специалисты считают, что плохие погодные условия привели к порче большой части урожая дынь. Этот фактор также стал причиной дефицита бахчевой культуры.

Отметим, что в Украине в период с июня по июль подорожала некоторая группа продуктов питания. Вместе с тем на некоторые товары цены стали ниже. Так, за один месяц больше всего в стране подорожали колбасные изделия. В июне их средняя цена по Украине составляла 110,63 грн за один килограмм, а в следующем месяце стоимость выросла до 113,56 грн за килограмм. Следом за колбасами идет куриное филе. Цена на этот продукт изменилась на 2,08 грн га кг. Теперь килограмм куриного филе обойдется потребителю в 109,70 грн. Выросли цены также и на говядину. Килограмм мяса на сегодняшний день выйдет в среднем на 162,45 грн. Прежняя цена — 160,94 грн/кг. Свинина же подорожала на 56 копеек за 1 кг. Теперь она обойдется в 120,67 грн/кг. Повысились также цены на некоторые овощи. К примеру, морковь стала дороже на 2,72 грн за кг. Уже в июле цены на овощ составляла 17,73 за один килограмм. Практически на 50 копеек подорожал лук. Его актуальная цена — 11,49 грн/кг.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинцы с нетерпением ожидают снижения цен на довольно популярный продукт, которым является обычное подсолнечное масло. Учитывая, что за последний год оно выросло в цене без малого вдвое, уменьшение стоимости многим снимет дополнительное давление на кошелек.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!