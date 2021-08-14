Рост цен в Украине: какие продукты подорожали

В Украине в период с июня по июль подорожала некоторая группа продуктов питания. Вместе с тем на некоторые товары цены стали ниже. Об этом сообщается на сайте Госстата.

В Украине подорожали продукты. Фото из открытых источников

Так, за один месяц больше всего в стране подорожали колбасные изделия. В июне их средняя цена по Украине составляла 110,63 грн за один килограмм, а в следующем месяце стоимость выросла до 113,56 грн за килограмм.

Следом за колбасами идет куриное филе. Цена на этот продукт изменилась на 2,08 грн га кг. Теперь килограмм куриного филе обойдется потребителю в 109,70 грн.

Выросли цены также и на говядину. Килограмм мяса на сегодняшний день выйдет в среднем на 162,45 грн. Прежняя цена — 160,94 грн/кг. Свинина же подорожала на 56 копеек за 1 кг. Теперь она обойдется в 120,67 грн/кг.

Повысились также цены на некоторые овощи. К примеру, морковь стала дороже на 2,72 грн за кг. Уже в июле цены на овощ составляла 17,73 за один килограмм. Практически на 50 копеек подорожал лук. Его актуальная цена — 11,49 грн/кг.

Сахар за месяц подорожал в стране на 1,71 грн/кг. На сегодняшний день килограмм продукта обойдется в 27,63 грн. Цены на сливочное масло поднялись незначительно — на 30 копеек за 200 грамм. Теперь оно стоит 47,10 грн.

Стоит отметить, что есть также группа товаров, цены на которую наоборот снизились за месяц. К таким относится подсолнечное масло. Литр масла теперь обойдется в 64,73 грн, что почти на 20 копеек меньше, нежели за месяц до этого. Также дешевле более чем на 20 копеек стала замороженная рыба. Актуальная цена — 84,06 грн/кг.

Кроме того, дешевле стал хлеб и некоторые крупы. Что касается овощей, то свекла подешевела более чем на 2 гривны. Теперь килограмм выйдет на 15,12 грн. На 70 копеек упала в цене белокочанная капуста. Сейчас она обойдется покупателю в 7,26 грн/кг. Подешевела также картошка. Цена на нее упала более чем на 1,50. В среднем стоимость этого овоща в Украине составит 11,79 грн/кг.

в Украине снова подорожали лекарства. Подробнее об актуальных ценах на препараты вы сможете прочитать в нашей статье Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что





Также издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине подорожали табачные изделия. Во сколько теперь украинцам обойдется пачка различных сигарет, читайте в материале на нашем сайте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!