В Украине подорожали сигареты: сколько будут платить украинцы

В этом году в нашей стране в очередной раз подорожали табачные изделия и сигареты. Покупатели нервничают, ведь цены на эту продукцию каждый раз ползут вверх. Важно, что покупатели говорят, дороже стали как украинские сигареты, так и табачная продукция премиум-класса. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В Украине подорожают сигареты (фото из открытых источников)

Статисты фиксируют новые, более высокие ценники на табачной продукции, которую делают украинские производители. Любителям сигарет с фильтром нужно заплатить больше аж на 5 гривен. Теперь украинская продукция стоит почти 49 гривен за пачку.

Продукция премиум-класса, которая тоже имеет своего покупателя, выросла почти на 6 гривен и за пачку такого удовольствия нужно заплатить 56 грн с копейками.

Табачная продукция премиум-класса тоже прибавляет в цене. Пачка стоит еще дороже предыдущих — уже более 63 гривны.

Даже простые сигареты без фильтра тоже подорожали. Пачка их будет стоить теперь почти 44 гривны.

Украинская статистика утверждает, что всего за год табачные изделия выросли в цене на 20 процентов. Курильщики только вспоминают старые добрые времена год назад.

Преодолевает свои рекорды в росте цены и алкоголь. Цены выросли на 4 гривны за одну бутылку. Украинская водка теперь стоит 94 гривны. А вино от национальных производителей — почти 70 гривен. Прохладное пиво, которое многие покупают летом, уже стоит 19 гривен.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что цены на еду в Украину сравнили с США и Европой. Для сравнения — жители Европы и США тратят на еду примерно 10% своего месячного дохода. Многие работники, возвращаясь в Украину, не могут поверить, что цены могут настолько отличаться, причем не в пользу родной страны.

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