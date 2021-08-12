Болеть очень дорого: в Украине снова подорожали лекарства

Цены на медикаменты в стране растут с начала года. Новая продукция от поставщика — новая цена на препарат. Поэтому лечиться теперь очень недешевое удовольствие. Сайт Госстата опубликовал новые цены на лекарства, которые чаще всего покупают наши соотечественники.

В Украине подорожали лекарства (фото из открытых источников)

При этом, медицинские препараты, которые производятся в Украине, все время растут, а прейскуранты на импортные медикаменты даже немного уменьшились.

Так, за 6 месяцев этого года украинские антибиотики выросли в цене на 1 гривну и стоят почти 20 гривен за упаковку. Иностранные аналоги дороже в разы и стоят более 110 гривен за упаковку.

Недешевые в нашей стране и стоматологические услуги. Самые простые услуги стоят 586 гривен. Они, как утверждает всезнающая статистика, выросли на 40 гривен.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что "Укрпочта" повысит цены на услуги. Компания-оператор почтовой связи "Укрпочта" повышает тарифы. Стоимость на некоторые услуги станет выше на 20-40%.

Стоимость пересылки письма вырастет на 18%. Таким образом сегодняшняя цена 11 гривен превратится в 13. Данные цены действуют на письма весом до 50 граммов. Отправления бандероли также подорожает. Сообщается, что цена на эту услугу будет поднята на 18%. Тоесть, с 16,50 грн до 19,50 гривны (до 250 г). На 19% повысится стоимость заказного отправления сверх платы за массу. Таким образом, цена изменится с 8 гривен до 9,50 грн. Что касается посылок без объявленной ценности массой до 10 килограммов, то это одна из тех позиций, которая подорожает больше. Цена на эту услугу будет увеличена на 39%, то есть с 21,60 гривны до 30. А за 1 кг стоимость вырастет с 3,60 до 5 гривен, что также на 39% больше. Сообщается, что в планах у компании есть и повышение цен на международные посылки.



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