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Главная Новости Бизнес финансы Какие продукты питания подорожают осенью в Украине
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Какие продукты питания подорожают осенью в Украине

Среди главных причин подорожания - рост тарифов

сегодня, 08:48
Автор:

Елизавета Черных

По данным Министерства финансов, в июле годовая инфляция ускорилась от 9,5% до 10,2. Таких показателей не отмечалось с 2018 года. Эксперты утверждают, что украинцам следует готовиться к тому, что цены не прекратят свой рост. Какие продукты больше всего подорожают осенью, рассказали в ТСН.

Какие продукты питания подорожают осенью в Украине

Какие продукты питания подорожают осенью в Украине - фото из открытых источников

Мясо. Прогнозируется, что продукция увеличится в цене на 5-10%, и подорожание уже началось. В прошлом месяце мясо крупного рогатого скота, а также курицы, в сравнении с июнем, выросло в цене на 3%. Среди главных причин называют подорожание коммунальных услуг (в животноводстве используется большое количество воды и электричества), а также корма. 

По данным экономиста Олега Пендзина, стоимость хлеба продолжит увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. И такой рост произойдет несмотря на то, что в этом году в стране ожидается рекордный урожай зерна — свыше 70 млн тонн. Однако уже с сентября продукция подорожает, и причина — все тот же рост тарифов на электроэнергию для предприятий. 

Яйца. Не исключают специалисты и рост цен на яйца. В 2021 году цены откровенно шокировали украинцев, хотя за последние месяцы десяток подешевел на 6-8 грн. Однако осенью стоимость может вернуться к уровню апреля — до 38 грн за десять штук. 

Напомним, что ранее эксперты озвучили для издания "Комментарии" экономический прогноз для Украины на осень, рассказав, какие важные экономически-финансовые события могут произойти в стране, какие из них принесут позитив, а какие наоборот, а также какой курс валют ожидать. 

В материале нашего портала также можно прочитать, как изменятся цены на землю. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/chto-budet-s-cenami-osenyu-kak-podorozhayut-produkty-kommunalnye-uslugi-i-toplivo-1854079.html
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