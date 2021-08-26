Экономический прогноз на осень: к чему готовиться украинцам

Эксперты озвучили для издания "Комментарии" экономический прогноз для Украины на осень, рассказав, какие важные экономически-финансовые события могут произойти в стране, какие из них принесут позитив, а какие наоборот, а также какой курс валют ожидать.

Экономический прогноз для Украины на осень - фото из открытых источников

На курс валют серьезно будет влиять урожай, особенно зерновых

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак считает, что с точки зрения макроэкономики, нам важны продвижения в направлении с МВФ.

"Например, для получения средств от Евросоюза всё готово, мы выполнили все обязательства, но там стоит шлагбаум в виде продолжения сотрудничества с МВФ. Если Фонд дает добро на сотрудничество с нами, то мы автоматически получаем еще в бюджет 600 млн евро – кредит от ЕС. Это долгосрочные средства, очень дешевые, за них стоит побороться", – отмечает эксперт.

По его мнению, на курс валют серьезно будет влиять урожай, особенно зерновых.

"Считается, что Украина в этом году установит рекорды по сбору пшеницы, ячменя (больше, чем в лучшие советские времена, свыше 80 млн тонн), по кукурузе. Учитывая, что цена на зерновые на мировых рынках достаточно высокая, это даст существенный приплыв валютной выручки в Украину, что поддержит грн. Если еще удастся и с МВФ договориться, то нацвалюте ничего не будет угрожать, мы спокойно пройдем конец года и вступим в следующий", – считает Тарас Козак.

Он не видит причин для политических пертурбаций, для каких-то уличных волнений.

"Благосостояние украинцев растет, зарплаты растут. Уровень инфляции хоть чуть выше, чем рассчитывалось, но 10% годовых плюс-минус – приемлемо для большинства украинцев, если зарплаты и доходы растут быстрее. И это не повод для каких-то народных протестов. Потому думаю, осень будет трудовой, рабочей, без каких-то неприятных событий", – резюмирует эксперт.

Кроме денег МВФ вряд ли стоит ожидать каких-то финансово-экономических сдвигов

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что основные финансово-экономические события осенью развернутся вокруг транша МВФ (дадут – не дадут).

"Приезд миссии Фонда в сентябре может сказаться на перспективах сотрудничества Украины и конкретного получения денег. Соответственно – наполнения доходной части бюджета, осуществления расходной, – поясняет Алексей Плотников. – Кроме всего прочего, пока сложно сказать, будет ли осень спокойной, или она пройдет на протестной волне, как прогнозируют некоторые политики и эксперты. Если будет осень протестов, это, конечно, скажется и на финансово-экономических параметрах. Если же осень пройдет относительно спокойно, как весна-лето, то кроме денег МВФ вряд ли стоит ожидать каких-то финансово-экономических сдвигов".

Впрочем, эксперт отмечает еще один важный фактор – будет ли у нас (а если будет, в каком виде) четвертая волна коронавируса.

"Будет ли локдаун, что приведет к снижению экономической активности (закрытие общепита, мест сферы развлечений и так далее). Понадобятся ли дополнительные средства на медицину", – перечисляет возможные проблемы Алексей Плотников.

Касаемо курса доллара, эксперт не видит пока предпосылок, чтобы что-то было непрогнозируемо.

"Исходя, из того, что в госбюджете прописано 29,2 грн за доллар на конец года, думаю, что уровень чуть больше 28 долларов – реальный на конец декабря-январь", – отмечает эксперт.

Ранее издание "Комментарии" писало, как изменятся цены на землю в Украине.

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