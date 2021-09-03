В Украине прогнозируется дефицит картофеля. Об этом рассказали в эфире "Cніданок з 1+1"

В Украине прогнозируют дефицит картофеля: в чем причина - фото из открытых источников

Отмечается, что от экспертов поступают жалобы на низкий урожай овоща, а также его неприглядное качество. Картофель в этом году вырос мелким — не превышает 30 миллиметров в диаметре. Ранее такой урожай перерабатывали на крахмал или использовали в качестве корма для скота, однако в этом году его поставляют для продажи.

Несмотря на такой урожай, стоимость картофеля остается прежней. Эксперты надеются на урожай в северных регионах в Украины — там в ближайшее время начнут собирать поздние сорта овоща. После этого станет ясно, хватит ли отечественного картофеля или придется импортировать его из других стран.

Отметим, что предстоящая зима может стать весьма непростой для украинцев, привыкших к богатому урожаю картофеля. По прогнозам экспертов, стоимость любимого многими овоща может подскочить к небывалым высотам, а его качество будет желать лучшего.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на украинских рынках значительно подешевели яблоки. Стоимость фруктов уменьшилась более чем на треть, тем самым установив рекорд по снижению цены. Со слов продавцов, цены сейчас можно назвать стабильными, но в дальнейшем они пойдут вверх. Экономист Олег Пендзин утверждает, что 2021 год был достаточно благоприятным для яблонь по сравнению с прошлым, что связано с пандемией коронавируса и сезонной рабочей силой. В 2020 году цена яблок в стране составляла около 27 гривен за килограмм. По словам специалиста, стоимость фрукта в этом году меньше на 35-40%.





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