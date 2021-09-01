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В Украине существенно изменилась стоимость яблок: какие цены сейчас

В этом году цена за килограмм фрукта в среднем равна 16-17 гривнам

сегодня, 14:44
Автор:

Елизавета Черных

На украинских рынок значительно подешевели яблоки. Стоимость фруктов уменьшилась более чем на треть, тем самым установив рекорд по снижению цены. Об этом рассказали в эфире "Cніданок з 1+1". 

В Украине существенно изменилась стоимость яблок: какие цены сейчас

В Украине существенно изменилась стоимость яблок - фото из открытых источников

По данным журналистов, "Чемпион", "Слава победителям" и "Малиновка" — это сорта яблок лидеры продаж на продовольственной ярмарке в столице. Сейчас стоимость фруктов колеблется в пределах от 10 до 20 гривен. 

Со слов продавцов, цены сейчас можно назвать стабильными, но в дальнейшем они пойдут вверх. 

Экономист Олег Пендзин утверждает, что 2021 год был достаточно благоприятным для яблонь по сравнению с прошлым, что связано с пандемией коронавируса и сезонной рабочей силой. В 2020 году цена яблок в стране составляла около 27 гривен за килограмм. По словам специалиста, стоимость фрукта в этом году  меньше на 35-40%. 

В этом году, по словам Пендзина, цена за килограмм фрукта в среднем равна 16-17 гривнам. 

Среди причин удешевления яблок называют хороший урожай. В связи с этим на рынке в большей мере появляется продукт отечественного производителя. Однако уже с наступлением холодной погоды, стоимость фруктов будет постепенно расти. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что в Украине существенно изменились цены на абрикосы и, к сожалению, они не радуют украинцев. Средняя цена на абрикосы по всей Украине колеблется в пределах 56-57 гривен за килограмм.

В нашем материале также можно прочитать, что экономист Олег Пендзин рассказал, от чего зависят цены на продукты, какими они будут этой осенью, что подорожает или подешевеет больше всего в новом сезоне. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/v-ukraine-podesheveli-yabloki-skolko-stoit-kilogramm-1857688.html
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