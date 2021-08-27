От чего зависят цены на продукты и какими они будут осенью: прогноз эксперта

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин озвучил для издания "Комментарии" прогноз цен на продукты на осень, рассказав, что подорожает или подешевеет и почему.

Прогноз цен на осень - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

"Еще не совсем понятны реальны объемы урожая, которые соберет Украина (это станет ясно в конце сентября-начале октября). Но однозначно можно сказать, что ничего дешеветь не будет. Объемы урожая и динамика мировых цена на продовольствие могут только или ускорить, или замедлить процесс подорожания. Но всё дорожать у нас будет однозначно по одной простой причине – в мире дорожают продукты питания из-за пандемии", — говорит эксперт.

Второй момент связан всё с той же пандемией, но уже внутри Украины. Когда мы говорим о ценах, об экономике, говорит Пендзин, важно понимать, что ценовая ситуация и объемы заработков напрямую зависят от того – будет или не будет следующая волна заболевания в Украине. И если верить нашим медикам, нас ждет не только карантин, но и локдаун осенью. Если это будет так, то доходы украинцев существенно снизятся.

"Когда мы говорим о ценах, нужно понимать, что важна не циферка на ценнике, а соотношение того, сколько вы за свои месячные доходы сможет приобрести того или иного продукта. Паритет покупательской способности. В Украине, к примеру, кг говядины стоит 5 евро, а в Швейцарии – 40 евро. При этом швейцарцы получают в среднем в месяц около 10 тыс. евро, так что у них нет проблем покупать мясо за 40 евро. Потому и подчеркиваю: важен не ценник, а соотношение доходов и цен. Если будет локдаун, доходы серьезно упадут. Может цены и не сильно вырастут, но упадут доходы и паритет покупательной способности. В этом проблема. А так ничего критично не будет – цены будут расти без резких всплесков. Серьезного подорожания на что-либо я не прогнозирую ", — продолжает эксперт.

Пендзин напомнил, что овощи уже дороже прошлогодних на 30-40%, так что дорожать будут в рамках сезонных колебаний. По ценам на подсолнечное масло и сахар – мы и так достигли потолка. Вряд ли будет понижение, но роста серьезного не будет.

Хлеб буде дорожать в рамках 1-1,5% в месяц. Но это традиционное явление, утверждает эксперт.

"Мясо и так не сильно выросло в цене. И не будет особо расти, так как серьезно зависит от покупательной способности населения. Если население имеет маленькие доходы, оно уменьшает потребление мяса и увеличивает потребление картофеля. Та же свинина за прошлый год выросла всего на 3-4%, тогда как инфляция в стране была 10%, хлеб вырос на 17%, а подсолнечное масло и вовсе на 70%. И это не потому что у нас производители мяса такие социально ориентированные, а потому что его просто не будут покупать по более дорогой цене. С молочкой примерно та же история. У нас падает поголовье, активно идет импорт. Проблема в том, что натуральная молочка сейчас всё больше замещается спредами, суррогатами. При соответствующей переработке пальмовое масло перекрывает собой сливочное. То, что мы называем спредами, это, по сути дела, и есть пальмовое масло. Вся кондитерка сегодня – не на молочке, а на пальмовом масле. В йогуртах очень много растительных жиров, чего там не должно быть по определению. Производители пошли путем замещения, удешевления. Мы же потребляем всё меньше качественной еды", — подытожил Пендзин.

Ранее эксперты озвучили экономический прогноз для Украины на осень.

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