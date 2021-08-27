От чего зависят цены на продукты и какими они будут осенью: прогноз эксперта

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Елизавета Черных
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин озвучил для издания "Комментарии" прогноз цен на продукты на осень, рассказав, что подорожает или подешевеет и почему.
Прогноз цен на осень - коллаж "Комментарии" Д.Романюк
Второй момент связан всё с той же пандемией, но уже внутри Украины. Когда мы говорим о ценах, об экономике, говорит Пендзин, важно понимать, что ценовая ситуация и объемы заработков напрямую зависят от того – будет или не будет следующая волна заболевания в Украине. И если верить нашим медикам, нас ждет не только карантин, но и локдаун осенью. Если это будет так, то доходы украинцев существенно снизятся.
Пендзин напомнил, что овощи уже дороже прошлогодних на 30-40%, так что дорожать будут в рамках сезонных колебаний. По ценам на подсолнечное масло и сахар – мы и так достигли потолка. Вряд ли будет понижение, но роста серьезного не будет.
Хлеб буде дорожать в рамках 1-1,5% в месяц. Но это традиционное явление, утверждает эксперт.
"Мясо и так не сильно выросло в цене. И не будет особо расти, так как серьезно зависит от покупательной способности населения. Если население имеет маленькие доходы, оно уменьшает потребление мяса и увеличивает потребление картофеля. Та же свинина за прошлый год выросла всего на 3-4%, тогда как инфляция в стране была 10%, хлеб вырос на 17%, а подсолнечное масло и вовсе на 70%. И это не потому что у нас производители мяса такие социально ориентированные, а потому что его просто не будут покупать по более дорогой цене.
С молочкой примерно та же история. У нас падает поголовье, активно идет импорт. Проблема в том, что натуральная молочка сейчас всё больше замещается спредами, суррогатами. При соответствующей переработке пальмовое масло перекрывает собой сливочное. То, что мы называем спредами, это, по сути дела, и есть пальмовое масло. Вся кондитерка сегодня – не на молочке, а на пальмовом масле. В йогуртах очень много растительных жиров, чего там не должно быть по определению. Производители пошли путем замещения, удешевления. Мы же потребляем всё меньше качественной еды", — подытожил Пендзин.
Ранее эксперты озвучили экономический прогноз для Украины на осень.
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