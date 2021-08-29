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Абрикосы бьют ценовые рекорды: сколько просят за килограмм

Цены на абрикосы в Украине выросли на более 30% по сравнению с прошлым годом

сегодня, 13:56
Автор:

Вечканова Елена

Сбор урожая украинскими аграриями и фермерами в самом разгаре. Одной из сезонных ягод для представителей крупной промышленности в этом секторе являются абрикосы. Однако, как сообщает "24 канал", стоимость этой ягоды отпугивает многих покупателей, даже являющихся любителями природного лакомства.

Абрикосы бьют ценовые рекорды: сколько просят за килограмм

Средняя стоимость абрикос в Украине — 56-57 грн/кг. Фото из открытых источников

Средняя цена на абрикосы по всей Украине колеблется в районе 56-57 гривен за килограмм. Немного дешевле, около 45 грн/кг можно найти в большинстве южных областей. Очень часто подобными ценами отличаются рынки Херсонской области. Однако чем дальше на запад или север, тем выше будет стоимость ягод.

Следует отметить, что в прошлом году разгар сезона был куда дешевле для абрикос. Тогда реализаторы предлагали покупателям среднюю цену в 37,5 грн/кило. Разница между показателями 2020 и 2021 годами — чуть больше 30%.

Интересно, что в некоторых магазинах за килограмм абрикос могут запрашивать 75 гривен (и даже больше).

При этом большинство аграрных экспертов совершенно не удивлены подобным ростом цен. Это же касается и стоимости персиков, а также слив. В целом еще в начале сезоне прогнозировалось, что ценники по сравнению с прошлым годом "увеличатся" на минимум 15%.

Как и большинство сельскохозяйственных культур, абрикосы пострадали во время погодных аномалий, на которые нынешнее лето было весьма богато. Отдельно специалисты выделяют влияние весьма прохладной весны, когда происходит запыление цветущих садовых деревьев, и частых продолжительных ливней, с которыми Украина сталкивалась летом.

Ожидать ли хотя бы незначительного снижения стоимости на аппетитную ягоду, эксперты пока не говорят.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что предстоящая зима может стать весьма непростой для украинцев, привыкших к богатому урожаю картофеля. Почему стоимость любимого многими овоща может подскочить к небывалым высотам, а его качество будет желать лучшего, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какие овощи украинские фермеры попросту отказываются выращивать по ряду обоснованных причин. Что именно попало в немилость к агропроизводителям и почему, ищите в нашей публикации.


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Источник: https://agro.24tv.ua/abrikosi-dorogi-navit-pik-sezonu-yaka-prichina24-ukrayina-novini_n1724314
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