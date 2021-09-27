Кому выгодны кадровые перестановки в "Нафтогазе" и к чему они могут привести

В Кабинете министров Украины назначили новое правление Национальной акционерной компании "Нафтогаз".

Нафтогаз - фото из открытых источников

О чем говорят происходящие в НАК в последнее время перестановки? Кому они выгодны? Как могут события разворачиваться дальше? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Офис президента усиливает контроль над "Нафтогазом"

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что в ситуации вокруг "Нафтогаза" мы видим продолжение политики, в первую очередь Офиса президента, по поводу дальнейшего усиления своего контроля за этой компанией.

"После увольнения с поста руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначения на этот пост Юрия Витренко, была периодическая, спорадическая борьба за то, что будет с компанией дальше, за наблюдательный совет, который увольняли, потом снова тот же назначили. А теперь мы видим продолжение укрепление позиций Витренко (с увольнением людей, ориентированных не его предшественника). По сути это означает, что ОП усиливает контроль над НАК", – поясняет Алексей Якубин.

По его словам, важно, как на это будут реагировать западные посольства.

"Ранее они (особенно американцы) достаточно активно реагировали на вопросы, связанные с ротациями в руководстве "Нафтогаза" и набсовета. И до встречи Зеленского с Байденом, и в процессе, и после, так или иначе американская сторона поднимает тему корпоративного управления в Украине. В том числе желая не утратить (получить) влияние и контроля на эти структуры. Тут два варианта: или сделают вид, что ничего не увидели, или будет более жесткая реакция", – прогнозирует политолог.

Активизацию Банковой в усилении контроля над "Нафтогазом" он связывает с приближающимся отопительным сезоном.

"Мы видим высокую цену газа на европейских рынках. А та непрозрачная формула образования цены на газ внутри Украины, которую мы имеем, так или иначе была увязана с европейскими газовыми биржами. Возможно, Банковая ради удержания цен на газ, чтобы тарифы не взлетели до небес (приведя к неизбежным протестам и кризису платежей), готова делать то, что не понравится западным посольствам. Или же там думают, что эти посольства будут сейчас заняты другими делами. Есть внутриамериканская повестка, формирование новой коалиции в Германии после парламентских выборов. И если представители коллективного Запада отреагируют не настолько критично, Банковая продолжит курс на усиление собственного влияния во всех ключевых госкорпорациях", – прогнозирует Алексей Якубин.

Все может закончиться дальнейшим охлаждением отношений между руководством Украины и западными партнерами

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов подчеркивает, что Офис президента проводит системную работу по взятию "Нафтогаза" под свой контроль и выдавливанию оттуда всех "чужаков" – иностранцев и не только.

Вслед за Клэр Споттисвудом, Бруно Лескуа, Люда ван дер Хейденом, Отто Ватерландером, свои полномочия потеряли Сергей Перелома и Ярослава Теклюк, которых связывали с "группой Коболева" и западными силами.

А Кабмин назначил новое правление НАК в лице Маврикия Калугина, Владислава Воловика, Елены Бойченко, Романа Чумака.

"То есть, мы видим, что идет "зачистка" представителей внешних сил, – отмечает Кирилл Молчанов. – Закончится всё, думаю, дальнейшим охлаждением отношений между руководством Украины и западными партнерами. В Вашингтоне и Брюсселе явно не поддерживают попытку выдавливать их людей с насиженных мест, где они получали баснословные суммы".

По мнению эксперта, украинская власть, скорее всего, просто хочет сесть на финансовые потоки, расставить там своих людей.

"Это политика главы ОП Андрея Ермака, расставляющего везде свои кадры. Подобные перемены будут позитивны лишь в том случае, если новое руководство "Нафтогаза", включая членов набсовета, пойдет путем снижения тарифов для народа. Понизят цену на газ, исходя из того, что, по словам теперь уже бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Отто Ватерландера, себестоимость добычи кубометра газа на месторождениях НАК "Нафтогаз Украины" составляет в среднем 1 грн. Тогда как продают его украинским домохозяйствам и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) более чем по 7 грн, грозя еще взвинтить цену. Пресс-служба "Нафтогаза" слова Ватерландера опровергла. Но настоящей себестоимости добычи отечественного газа мы, похоже, так и не знаем, – акцентирует Кирилл Молчанов. – Подчеркиваю, данные перемены будут действительно понятны и актуальны лишь если цены на газ внутри Украины снизят. А если просто хотят всё возглавить и продолжить делить деньги, вся эта кадровая шехарда не будет иметь значения для рядового обывателя".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "Нафтогаз" представил новый тарифный план для потребителей.

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