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Главная Новости Бизнес тарифы Выгодная цена: "Нафтогаз" представил новый тарифный план для потребителей
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Выгодная цена: "Нафтогаз" представил новый тарифный план для потребителей

Тарифный план можно подключить с 9 августа, но начнет действовать он с октября

сегодня, 16:10
Автор:

Козлова Альбіна

Выгодная цена: "Нафтогаз" представил новый тарифный план для потребителей

Нафтогаз представил новый тарифный план, фото из открытых источников

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" разработала новый тарифный план под названием "Комфортный Сезон". Об этом сообщили на странице компании в Facebook.
Подать заявку на подключение "Комфортный Сезона" украинцы могут с 9 августа. Впрочем, для потребителей газа он начнет действовать в течение нового отопительного сезона, то есть в период с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года. К октябрю клиенты "Нафтогаза" будут пользоваться тарифным планом "Фиксированный".
В компании отметили, что "Комфортный Сезон" имеет ряд преимуществ. Одним из главных считают выгодную цену на рынке — 7,96 грн за метр кубический с учетом НДС и без стоимости распределения (доставки).
К преимуществам также относят и возможность для потребителей платить за пользование газом равными частями каждый месяц. Однако размер общей суммы к оплате будет определяться для каждого потребителя отдельно, в зависимости от того, сколько в среднем его газовые приборы потребляли в течении отопительного сезона.
Соответствующий объем газа резервируется за покупателем. Стоимость объема газа, необходимого для отопления, делится на семь месяцев. Потребитель будет платить ежемесячно одну седьмую часть от общей стоимости газа, который он в среднем потребляет.
Также в тарифе предусмотрено разделение в зависимости от типов потребления, согласно с которыми будет определяться объем газа для каждого потребителя. Если человек отапливает дом газом, то согласно расчетам по тарифу, он потребляет от 800 метров кубических до 20 тысяч метров кубических газа ежемесячно.
На приготовление пищи в среднем расходуется от 50 до 200 метров кубических газа ежемесячно. Тип "Приготовление пищи и подогрев воды" предусматривает расходы газа в размере от 150 до 500 метров кубических газа в месяц.

Выгодная цена: ”Нафтогаз” представил новый тарифный план для потребителей - фото 2
Если пользователи заплатят за газ до 15 числа, тогда они смогут получить в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA скидку в 1%. Стоимость газа со скидкой составит 7,88 грн за метр кубический по НДС.
Тарифный план можно будет поменять в любом месяце.
Потребители могут посмотреть свои счета за газ в личном кабинете и чат-боте или получить их на свою электронную почту.
Подключат к тарифу только тех, у кого нет задолженности за газ. Для перехода на новый тариф нужно зайти в личный кабинет на my.gas.ua или позвонить в контакт-центр ГК "Нафтогаз Украины".
Как сообщал портал "Комментарии", в "Нафтогаз" рассказали лайфхак как экономить на оплате за газ.


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Источник: https://www.facebook.com/NaftogazGasSupply/posts/1176958852805401
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